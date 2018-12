Deux Mikaela dans le top 20 : Shiffrin 5e, Tommy 18e à Semmering

Shiffrin, la plus rapide de la première manche, a fait une grosse faute dans le bas de son deuxième parcours, qui lui a coûté une demi-seconde au chrono. Elle a glissé au 5e rang.

La Slovaque Petra Vlhova en a profité pour filer vers la victoire, sa première en slalom géant, avec un temps cumulé de 2 min 4 s 72/100. Elle avait terminé 4e de la première manche.

Elle a devancé l'Allemande Viktoria Rebensburg, tenante du titre en géant, de 45 centièmes de seconde et la Française Tessa Worley, double championne du monde de la spécialité, de 60 centièmes.

« Depuis ce matin, je me suis bien sentie, et pour une fois, j'ai skié deux bonnes manches (en géant), a réagi Vlhova. C'est étonnant, car je suis toujours deuxième, deuxième, deuxième (derrière Shiffrin), et cette fois en la voyant derrière, je me suis dit que je pouvais être en haut du podium et cela me rend fière. »

Shiffrin a fini avec un retard de 66 centièmes sur la gagnante. Elle n'avait pas fait mieux que 7e avant cette victoire.

Sous le ciel dégagé de Semmering, elle a largement devancé les spécialistes de la discipline.

Journée sans éclat pour les Canadiennes

La meilleure Canadienne a été la Québécoise Mikaela Tommy, 18e. Valérie Grenier, elle, a fini 25e, un résultat qui la déçoit quelque peu.

« J’ai bien skié c’est juste que j’ai fait une grosse erreur à un endroit où ça sautait un peu dans les airs, a analysé Grenier, et il fallait vraiment commencer le virage plus tôt avant de sauter et ce n’est pas ça que j’ai fait. Sinon ç’a bien été. »

Valérie Grenier Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

La Franco-Ontarienne de 21 ans, qui était 23e après la première manche, avait bon espoir de remonter dans la seconde, mais les choses ne se sont pas passées comme elle l’aurait souhaité.

« Je n’ai jamais été dans le tempo, a-t-elle admis. J’étais basse un peu partout et la neige était un peu plus molle que le matin. C’était difficile de faire ce qu’on voulait. 25e, ce n’est pas horrible non plus. Je me suis dit au début de l’année que je voulais être dans le top 30 et c’est ce que je fais maintenant. Je ne suis pas fâchée, mais j’en veux plus. »

Auteur d'une cinquième place au super-G de Lake Louise en novembre, Grenier rentrera passer une semaine en famille, à Saint-Isidore, son village natal en Ontario, et à Mont-Tremblant avant de retourner en Europe pour poursuivre sa saison.

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a quant à elle terminé au 29e échelon.

Gagnon avait pourtant déjà remporté la deuxième manche à Semmering en 2016 pour se classer au 7e rang. Elle s’y sent confortable, mais elle avoue que son approche cette fois-ci faisait défaut.

« En première manche, je n’ai pas assez attaqué. Je ne bougeais pas assez sur mes skis. Je pensais que le parcours allait venir plus vite, que ce serait plus difficile. Et en deuxième manche, j’ai attaqué, mais pas de la bonne façon. »

Marie-Michèle Gagnon Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

La Québécoise de 29 ans, forte d’une 6e place il y a trois semaines au super-G de Saint-Moritz, garde le moral, surtout que ses performances quand elle s’entraîne sont encourageantes.

« Avant Val Gardena j’étais en entraînement avec Ilka Stuhec et Tina Weirather, des filles qui étaient sur le podium cette fin de semaine-là, et j’étais dans les temps avec elles tout le long, même en avant des fois. Je sais que j’en suis vraiment capable. »

Gagnon, sévèrement blessée au genou et à une épaule il y a un peu plus d’un an lors d’une descente d’entraînement à Lake Louise, a toujours bon espoir que sa décision de participer à certaines descentes l’aidera à améliorer les épreuves techniques.

En attendant, elle prendra la pause d’une semaine avec joie avant de se remettre en selle.

Enfin, mentionnons que l'Ontarienne Roni Remme ne s’est pas qualifiée pour la deuxième manche.

Une dernière tentative pour Shiffrin

Mikaela Shiffrin pourra se reprendre samedi dans le slalom au même endroit. Elle tente de remporter une 15e victoire en 2018, ce qui serait un record.

Elle dépasserait l'Autrichien Marcel Hirscher, qui en a lui aussi 14, et qui ne chaussera plus les skis cette année.

Mais elle devra se débarrasser de Vlhova, qui est la spécialiste des piquets serrés.

Elle a remporté les deux seules courses laissées en route par Shiffrin en Coupe du monde sur les 12 dernières disputées.

Depuis le début de saison, Vlhova a conclu 2e derrière l'Américaine lors des trois slaloms disputés.