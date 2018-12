Koulibaly victime d'attaques racistes à Milan, le monde du soccer réagit, Ronaldo en tête

« Déçu de la défaite et surtout d'avoir abandonné mes frères. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D'être Français, Sénégalais, Napolitain. D'être un homme », a tweeté Koulibaly, en italien, après la partie.

Selon l'entraîneur Carlo Ancelotti, le personnel de l'équipe a demandé à plusieurs reprises l'interruption de la partie, sans succès.

« On a demandé trois fois la suspension du match, et il y a eu trois annonces. Mais le match a continué », a expliqué M. Ancelotti sur la chaîne Sky.

Non seulement l'arbitre n'a pas voulu interrompre la rencontre, mais il a expulsé Koulibaly à un quart d'heure de la fin pour deux cartons jaunes coup sur coup, le premier pour une faute sur Politano, le deuxième pour avoir applaudi l'arbitre.

Le score était alors de 0-0, et Naples a finalement perdu 1-0.

« C'est un joueur très correct et très professionnel. Ça n'est pas son genre, mais son état d'esprit n'était pas des meilleurs, il y a eu ces cris tout le match », a précisé l'entraîneur.

« Ça ressemble à une excuse, mais le joueur était agité, nerveux. Ça n'est pas bon, ni pour nous, ni pour le football italien », a ajouté M. Ancelotti.

« La solution existe. Il faut interrompre le match. Il faut juste savoir quand, à partir de combien d'annonces. Et si on ne sait pas, alors la prochaine fois, c'est nous qui nous arrêterons », a encore expliqué l'ancien entraîneur du Paris SG.

« Cela fait mal d'entendre des chants racistes envers mon frère, le reste n'est que secondaire. Il ne reste seulement que de la tristesse », a de son côté tweeté Faouzi Ghoulam, coéquipier algérien de Koulibaly.

Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur son site Instgram. Il a apporté son soutien au défenseur, avdc à l'appui une photo des deux hommes sur un terrain.

« Dans le monde et dans le monde du soccer, nous avons besoin de plus d'éducation et plus de respect. Non au racisme et à toute autre forme d'insulte et de discrimination. »

Le message de Cristiano Ronaldo sur Instagram: Dans le monde et dans le monde du soccer, nous avons besoin de plus d'éducation et plus de respect. Non au racisme et à toute autre forme d'insulte et de discrimination. Photo : Instagram / Cristiano Ronaldo

Conséquences immédiates

L'Inter Milan devra disputer deux matchs à huis clos à San Siro comme sanction contre les cris racistes autres chants insultants, a annoncé l'instance disciplinaire de la Ligue italienne de football.

Dans son communiqué, l'instance disciplinaire de la Ligue mentionne des « chants offensants à caractère raciste (...) envers Kalidou Koulibaly », mais aussi des « chants insultants à caractère territorial » à l'encontre des supporters napolitains.

Le même communiqué précise que Koulibaly sera lui-même suspendu deux matchs après son expulsion mercredi. La première journée de suspension est liée à une accumulation de cartons jaunes.

La deuxième est justifiée par la Ligue par « les applaudissements ironiques adressés à l'arbitre ».

Débordements

Jeudi, le maire de Milan, Giuseppe Sala (centre gauche), a expliqué ainsi avoir eu « honte » des cris racistes et demandé « pardon » à Koulibaly au nom de sa ville.

« Si l'Italie ne parvient pas à battre ce cancer, alors elle n'a pas d'avenir », a estimé Mino Raiola, le nouvel agent de Koulibaly. « Le football est un miroir de la société. Il faut un objectif unique, il faut du courage, il faut des idées saines, il faut des couilles », a ajouté l'influent agent néerlandais.

« Nous condamnons toute forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale, la discrimination raciale étant un facteur aggravant. Nous n'acceptons pas que de tels comportements abiment le football », a expliqué le nouveau président de la fédération italienne de soccer, Gabriele Gravina, qui souhaite simplifier les règlements pour permettre aux arbitres d'interrompre plus facilement un match.

De graves incidents ont également eu lieu en dehors du stade mercredi soir, provoquant la mort jeudi d'un supporter de l'Inter de 35 ans qui a été renversé par un véhicule en marge d'une attaque menée par une centaine d'ultras contre des minibus transportant des tifosi napolitains.

Selon le préfet de police de Milan, Marcello Cardona, ancien arbitre de Serie A, des dizaines d'ultras de l'Inter, mais aussi de Varese et de Nice, ont participé à cette attaque « ignoble » dans laquelle quatre supporters de Naples ont été blessés.

Trois ultras de l'Inter ont été arrêtés et le préfet a annoncé qu'il demanderait l'interdiction des déplacements de supporters de l'Inter jusqu'à la fin de la saison, ainsi que la fermeture pour six matchs du virage où se réunissent les principaux groupes de tifosi du club nerazzuro.

En février 2016, Koulibaly avait déjà été la cible de cris racistes lors d'un match disputé par Naples sur le terrain de la Lazio Rome.