Federer à la Coupe Hopman pour un duel de légendes

Roger Federer, fort de ses 20 titres du Grand Chelem, entame à plus de 37 ans sa 22e saison au sein du circuit ATP avec l'espoir de remporter son 100e titre.

Le début de l'année 2019 s'annonce chargé pour le Suisse, qui est 3e au classement mondial. Il doit notamment défendre son titre aux Internationaux d'Australie (14-27 janvier), qu'il a remportés en 2017 et 2018.

Federer fait partie de l'équipe helvète lors de la Coupe Hopman qui débute cette fin de semaine, et se déroulera du 29 décembre au 5 janvier.

« Je pense qu'à mon âge, les gens sont bien conscients que si j'arrive à faire quelque chose d'extraordinaire à Melbourne, cela serait incroyable », a-t-il expliqué jeudi à Perth.

« Si je n'y arrive pas, cela serait finalement assez logique dans la mesure où il est difficile de produire un tennis de qualité chaque année. Il faut également avoir un peu de chance et un tableau favorable », rappelle-t-il.

« Mais j'espère qu'une fois encore, ce sera le début d'une saison formidable pour moi, à l'image de ces deux dernières années qui ont été sacrément bonnes pour moi », a-t-il ajouté.

À 37 ans et presque 6 mois, le Suisse affirme que son corps tient toujours le choc. Il est « heureux de la manière dont s'est déroulée mon intersaison ».

« Les trois ou quatre dernières semaines ont été très intenses », a-t-il ajouté.

Federer commencera dimanche la Hopman Cup, remportée par la Suisse en 2018, en affrontant la Grande-Bretagne.

Le Suisse Roger Federer Photo : Getty Images / Elsa

C'est la 31e édition de ce tournoi mixte par équipe qui oppose huit pays jusqu'au 5 janvier.

Le 1er janvier, il sera opposé lors du double mixte avec sa compatriote Belinda Bencic au duo américain composé de Frances Tiafoe et de Serena Williams.

Ce match sera l'occasion d'une bataille inédite entre deux des plus grands champions de l'histoire du tennis, Federer et Williams cumulant à eux deux pas moins de 43 titres en Grand Chelem.

« On va sûrement minimiser la chose, dire que ce n'est pas si important pour nous, que ce sera juste un match de plus, mais dans les faits, ce n'est pas le cas dans la mesure où ce sera sûrement la première et la dernière fois où nous nous rencontrerons », a expliqué Federer.

« C'est pourquoi j'espère que nous serons tous les deux au meilleur de notre forme le jour J », a ajouté le champion suisse.

La Grande-Bretagne et la Grèce font aussi partie de ce groupe B.

Le groupe A est plus relevé, avec le duo allemand composé d'Alexander Zverev et d'Angelique Kerber, respectivement numéro 4 et numéro 2 au monde.

En 2018, Zverev a remporté les Finales ATP et Kerber a remporté une troisième victoire en Grand Chelem, à Wimbledon.

Zverev et Kerber ont perdu en finale de la précédente Coupe Hopman contre la Suisse.

L'Espagne, l'Australie et la France font aussi partie de ce groupe.

Les participants:

Allemagne: Alexander Zverev (no 4) et Angelique Kerber (no 2)

Australie: Matt Ebden (no 46) et Ashleigh Barty (no 15)

Espagne: David Ferrer (no 126) et Garbine Muguruza (no 18)

États-Unis: Frances Tiafoe (no 39) et Serena Williams (no 16)

France: Lucas Pouille (no 32) et Alizé Cornet (no 45)

Grande-Bretagne: Cameron Norrie (no 91) et Katie Boulter (no 97)

Grèce: Stéfanos Tsitsipás (no 15) et María Sákkari (no 41)

Suisse: Roger Federer (no 3) et Belinda Bencic (no 454)

Les groupes:

Groupe A: Allemagne, Australie, Espagne, France

Groupe B: États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Suisse

Le programme: