Thomsen 29e à l'entraînement à Bormio, Kriechmayr le plus rapide

La Stelvio est cette année très dure et très glacée. Ce qui rend l'exercice périlleux.

C'est la première des pistes difficiles du circuit de Coupe du monde, avant les classiques de janvier.

Jeudi, 66 skieurs ont franchi la ligne d'arrivée du deuxième entraînement. L'effort est particulièrement redoutable cette année, car les skis tapent beaucoup sur la piste bosselée.

L'Autrichien Vincent Kriechmayr a été le plus rapide, avec un chrono de 1 mon 57 s 44/100. Il a devancé de 4 centièmes le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Le Canadien Benjamin Thomsen a enregistré le 29e chrono du jour, en 1:59,43, à 1,99 seconde du temps de référence. Il a été le seul Canadien à s'élancer.

La descente est prévue vendredi. Un super-G sera présenté samedi.

Le retour en force de Kilde

Aleksander Aamodt Kilde a déjà remporté le globe de super-G en 2016. Mais sa victoire en descente à Val Gardena le 15 décembre annonce un retour en force.

Il n'avait plus gagné depuis février 2016 et le super-G de Hinterstoder en Autriche.

« Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps", a-t-il réagi.

« L'année dernière je n'avais pas assez confiance en moi. Je me sens désormais plus à l'aise et plus confiant », a-t-il expliqué.

Kilde, également auteur d'une troisième place dans le super-G de Beaver Creek le 1er décembre, aura l'occasion de confirmer sa bonne forme vendredi en descente ou samedi dans le super-G de samedi.