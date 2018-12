Selon le frère d'Adonis Stevenson, la santé du boxeur s'améliore

Le frère d'Adonis Stevenson, Pierre, affirme que le boxeur montréalais n'a plus besoin de masque pour respirer.

Dans une entrevue accordée lundi dernier et publiée mercredi par La Presse, il explique que l'athlète est présentement en stade de réveil et que certaines interactions avec ses proches sont maintenant possibles.

D'après son frère, le boxeur qui repose à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec depuis plus de trois semaines peut respirer sans masque, il peut s'asseoir et il fait de nouvelles choses chaque jour, notamment de lever les bras et les jambes. La famille croit qu'Adonis Stevenson pourrait être transféré dans un hôpital de Montréal prochainement, dans la région où ses proches habitent.

Samedi dernier, la conjointe d'Adonis Stevenson, Simone God, a affirmé dans un communiqué qu'il était sorti du coma.

Adonis Stevenson a subi le 1er décembre un sévère K.-O. alors qu'il défendait pour la dixième fois son titre de champion de la WBC contre l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk au Centre Vidéotron de Québec. Il a ensuite été plongé pendant plusieurs jours dans un coma artificiel pour aider à la guérison de son cerveau.

Selon ce qu'a déclaré le 5 décembre le Dr Alexis Turgeon, médecin spécialiste des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le boxeur âgé de 41 ans souffre d'un traumatisme craniocérébral grave et devrait garder des séquelles de l'incident. L'hôpital n'a pas émis de mise à jour de son état de santé depuis ce temps.