Giannis Antetokounmpo écoeure les Knicks

Avec ses 30 points et 14 rebonds en 35 minutes de jeu, Antetokounmpo a conforté son statut de prétendant au trophée de meilleur joueur de la saison.

L'ailier, âgé de 24 ans, a écoeuré les Knicks qui avaient pourtant rallié les vestiaires à la pause avec seulement deux points de retard (48-46).

« On est revenu sur le terrain avec plus d'intensité, plus d'énergie et plus de concentration », a expliqué Antetokounmpo qui dispute sa sixième saison en NBA.

« C'est un honneur de faire partie des équipes qui jouent le jour de Noël et on a montré qu'il fallait compter sur nous », a-t-il insisté.

Les Bucks qui n'avaient plus disputé un match un 25 décembre depuis 1977 et qui restaient sur une défaite à Miami (94-87), ont repris leur marche en avant et affichent un bilan de 23 victoires pour dix défaites, synonyme de 2e place de l’Association Est, à deux victoires des Raptors de Toronto (25 -10).

Les Knicks ont eux concédé leur cinquième défaite de suite et restent 14e et avant-derniers (9-26).

Quatre autres matchs sont au programme de ce jour de Noël, dont un alléchant choc entre les Lakers de LeBron James et les Warriors de Golden State, doubles champions en titre.