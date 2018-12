Basketball 2018 : Les Raptors épatent, LeBron déménage et le Canada se distingue

Toronto a frappé un grand coup avec un échange audacieux, la plus grande vedette de la NBA a changé d'adresse et les champions sont restés au sommet. De plus, le Canada a rayonné à plusieurs niveaux. Un portrait de ce qui a marqué la planète basket en 2018.

Kawhi Leonard, le fer-de-lance des Raptors

Acquis avec grand éclat après une saison écourtée à neuf matchs Kawhi Leonard donne aux Raptors un sérieux mordant.

Le club se butant constamment à un mur en séries, le président Masai Ujiri a d'abord congédié l'entraîneur Dwane Casey et l'a remplacé par Nick Nurse, qui était l'un de ses adjoints. Environ un mois après cette nomination, Ujiri a envoyé DeMar DeRozan, Jakob Poeltl et un choix en 2019 aux Spurs, en retour de Leonard et Danny Green.

Leonard figure au top 10 des pointeurs cette saison. Kyle Lowry est dans le top 3 pour les passes, tandis que Serge Ibaka et Jonas Valanciunas offrent leurs meilleurs rendements en carrière.

Les Warriors: la gloire à nouveau

Golden State a remporté en juin un troisième championnat de la NBA en quatre ans, battant de nouveau les Cavaliers, cette fois par balayage. Au tour précédent, sept matchs ont été nécessaires pour se défaire des Rockets, qui étaient les favoris après une saison régulière de 65-17.

En 2018-2019, Stephen Curry et compagnie veulent rééditer à leur dernière saison au Oracle Arena, avant de s'établir à San Francisco. Le groupe de Steve Kerr reste une force de premier plan dans l'Ouest, mais il y a de nouvelles menaces. Les Nuggets et le Thunder se distinguent, sans oublier les deux clubs de Los Angeles.

Comme si les Warriors avaient besoin de renfort, DeMarcus Cousins, embauché en juillet, pourrait faire ses débuts avec son nouveau club en janvier. Le joueur étoile soigne une blessure au tendon d'Achille.

Le 29 novembre, les Warriors et les Raptors se sont livré une bataille enflammée à Toronto. Sans Leonard, les Raptors ont fini par gagner 131-128, en prolongation. Le 12 décembre, les Raptors ont prévalu par 20 points à Oakland.

Éternels négligés dans l’âme, les Raptors n’ont jamais eu l’air aussi menaçants. « C’est une équipe qui a battu Golden State sans Kahwi et d’autres éléments importants, a reconnu le vétéran J.J. Redick, après une victoire de ses Sixers contre Toronto la semaine dernière.

« Quand ils sont en santé, c’est la meilleure équipe de basketball cette année. »

Une nouvelle star à Hollywood

LeBron James (à gauche) a inscrit 32 points et 14 rebonds à son retour à Cleveland. Photo : Associated Press / Tony Dejak

Après un deuxième séjour avec l'équipe de sa région natale, LeBron James a quitté les Cavaliers pour se joindre aux Lakers de Los Angeles, voulant redonner du tonus à un club au passé glorieux, mais absent des séries depuis 2013. Il a fallu un certain temps pour trouver la bonne formule (James et compagnie avaient un rendement de 2-5 après sept matchs), mais ça s'est grandement replacé depuis.

James se classe dans le top 5 pour les points par match, cette saison. Les Lakers vont rendre visite aux Raptors, le 14 mars.

Au-delà du terrain, James a lancé en août l'émission The Shop, à HBO. Il a aussi été honoré par la NBA pour ses efforts visant à favoriser le succès à l'école chez les jeunes d'Akron, son patelin. La ligue lui a ainsi décerné un trophée NBA Cares, en octobre.

Ô Canada

Le centre des Raptors de Toronto Chris Boucher bloque le tir du garde de Spencer Dinwiddie au Centre Bell, à Montréal Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Plusieurs représentants de la feuille d'érable ont épaté et continuent de le faire, cette année.

À sa troisième saison, Jamal Murray de Kitchener est assurément un joueur clé des Nuggets, l'un des meilleurs clubs dans l'Ouest. Le 5 novembre, il a établi un sommet en carrière avec 48 points, contre Boston.

Peu avant la saison, les Raptors ont accordé un contrat à deux volets à Chris Boucher de Montréal, qui domine la G League avec une moyenne de 29,6 points par match (à la mi-décembre).

Shai Gilgeous-Alexander est déjà une pièce importante avec les Clippers. Le joueur de Hamilton a été repêché au 11e rang en juin.

Deux Canadiens sont parmi les joueurs les plus en vue dans la NCAA. Le Torontois R.J. Barrett s'illustre avec Duke; on a pu le voir lors d'un match préparatoire contre McGill à la Place Bell, le 19 août, devant une salle comble. Luguentz Dort, de Montréal, brille avec Arizona State. Il ne serait pas surprenant d'entendre leurs noms lors du repêchage de la NBA, le 20 juin.

Steve Nash, qui a grandi en Colombie-Britannique, a été intronisé au Temple de la renommée du basketball, en septembre. Il a fait partie de huit équipes d'étoiles dans la NBA, où il a été nommé deux fois le joueur par excellence du circuit.

Finalement, l'équipe canadienne masculine a mérité une place à la Coupe du monde qui se tiendra l'été prochain, en Chine.

Des embauches encourageantes

Saluons la NBA qui, à la mi-novembre, a accordé le statut de temps plein comme arbitres à deux femmes, Ashley Moyer-Gleich et Natalie Sago. Elles ne sont que 3: Lauren Holtkamp récupère d'une opération au genou et travaille à l'occasion au Centre des reprises de la NBA, au New Jersey.