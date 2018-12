Bacary Sagna de retour avec l’Impact de Montréal en 2019

Le défenseur Bacary Sagna disputera une deuxième saison avec l'Impact de Montréal. L'international français a signé un contrat d'un an avec le onze montréalais. Les détails de l'entente n'ont pas été dévoilés.

Arrivé en mi-saison l’été dernier, Sagna a disputé neuf matchs avec l’Impact en 2018 et a marqué un but le 1er septembre contre les Red Bulls de New York.

Lors des matchs auxquels Sagna a participé, l’Impact a compilé un dossier de cinq victoires, trois défaites et un match nul. Au bilan de fin de saison de l'équipe, il avait affirmé vouloir être de retour avec le bleu blanc noir. Il a été exaucé.

« Je suis très heureux de m’engager pour une année supplémentaire avec l’Impact, a déclaré Bacary Sagna dans un communiqué de l'Impact. J’espère que nous ferons une bonne saison et que nous irons jusqu’au bout. »

« Je suis très satisfait que Bacary prolonge avec l’équipe, a exprimé l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, dans le même communiqué. Il a été l’un des artisans de notre bonne deuxième partie de saison en 2018 et je suis certain qu’il apportera encore une contribution importante à l’Impact en 2019. »

Avant de faire le saut en Amérique, Sagna avait disputé 10 saisons dans la Premier League, de 2007 à 2017. Il a disputé 267 matchs avec Arsenal et Manchester City.

Sur la scène internationale, Sagna a représenté l'équipe nationale de la France à 65 reprises, prenant part aux éditions 2010 et 2014 de la Coupe du monde de la FIFA, et à l'Euro 2016.

Compatriote de Sagna en défense, Rod Fanni, lui, est toujours sans contrat. L'Impact n'a pas exercé l'option que le club détenait. Comme Sagna, Fanni avait exprimé le souhait de rester à Montréal.

L'Impact de Montréal ouvrira sa saison le 2 mars à San José.