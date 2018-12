Frank de Boer succède à Tata Martino à Atlanta

De Boer a connu une brillante carrière comme joueur, disputant 15 saisons avec les clubs d'Ajax et du FC Barcelone. Il a ensuite commencé sa carrière comme entraîneur à Ajax, club avec lequel il a remporté quatre championnats néérlandais consécutifs.

« Frank de Boer a une impressionnante feuille de route, autant comme entraîneur que comme joueur, et nous sommes enchantés de l'accueillir. En plus d'avoir les mêmes valeurs que notre club, sa vision de ce que devrait être le soccer correspond exactement à la nôtre. Il a prouvé qu'il pouvait développer de jeunes joueurs et finalement, il parle plusieurs langues, dont l'espagnol et l'anglais, ce que facilitera la transition au sein de notre équipe », a expliqué le président de l'équipe, Darren Eales.

« Les ambitions du club correspondent à mes ambitions personnelles. J'aimerais bâtir à partir du succès actuel afin de sécuriser une fondation solide pour que le club demeure au sommet de la MLS. Je suis très excité de faire pratie de ce projet », a ajouté de Boer.

En octobre dernier, l'Atlanta United avait annoncé que Tata Martino ne serait pas de retour en 2019. L'ex-entraîneur-chef du FC Barcelone et de la formation nationale argentine a connu beaucoup de succès à la tête en Georgie, à sa deuxième saison en MLS.

L'équipe avait participé aux éliminatoires dès sa première année en 2017. L'Atlanta United a déjà assuré sa place en Ligue des champions de la CONCACAF l'an prochain.

La formation est immensément populaire à Atlanta et dispute presque tous ses matchs à guichets fermés. Cette saison, elle a attiré en moyenne plus de 53 000 spectateurs par match pour fracasser sa propre marque établie l'an dernier.

L'équipe a joué cinq fois devant des foules de plus de 70 000 personnes au stade Mercedes-Benz.