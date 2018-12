Alexander Radulov donne la victoire aux Stars en prolongation

Radulov a choisi de prolonger sa présence sur la patinoire pour permettre aux Stars de pénétrer une fois de plus le territoire adverse, avant de déjouer Devan Dubnyk d'un tir des poignets, alors qu'il était posté au cercle gauche des mises en jeu.

Ben Bishop a repoussé 30 tirs pour les Stars et Jamie Benn a finalement percé le mystère Dubnyk, à 1:58 de la troisième période, inscrivant son huitième but en 14 matchs.



Dubnyk a bloqué 25 lancers pour le Wild, qui ont encaissé un quatrième revers d'affilée et qui ont perdu neuf de leurs 12 derniers affrontements. Jason Zucker a forcé la tenue d'une période de prolongation, touchant la cible avec 2:03 à faire en temps réglementaire.