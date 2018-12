Sans Leonard et Ibaka, les Raptors s'écroulent contre les 76ers

Joel Embiid a inscrit 27 points et 11 rebonds, Ben Simmons a fourni 26 points, 12 rebonds et 8 passes décisives et JJ Redick a ajouté 22 points pour les 76ers, qui se sont approchés à 2,5 matchs des Raptors et du 1er rang de l'Association Est.

Dans la défaite, Pascal Siakam a récolté 26 points et Kyle Lowry, 20, pour les Raptors (25-10), qui étaient aussi privés de Jonas Valanciunas.

Leonard avait obtenu congé puisque les Raptors disputaient un deuxième match en deux soirs. Leonard avait marqué 37 points dans un gain à domicile de 126-110 des Raptors, vendredi, face aux Cavaliers de Cleveland.

Ibaka ratait un troisième match d'affilée en raison d'une blessure au genou droit, tandis que Valanciunas sera absent pour au moins trois autres semaines à la suite d'une opération à un pouce.

Lowry et Danny Green étaient toutefois de retour au jeu pour les Raptors.