Le Canadien à la hauteur de la confiance témoignée par Claude Julien

Un texte d’Alexandre Gascon

L’entraîneur-chef a d’abord fait sa première profession de foi lorsqu’il a donné congé à ses hommes vendredi. Une journée entière, complètement libre, dans une ville aux mille et une tentations.

Ce sont évidemment de grands garçons, mais l’on a déjà vu des dérapages dans des villes bien moins attirantes.

Il a ensuite donné une petite tape dans le dos à Victor Mete alors qu’il la lui donnait davantage sur les doigts cette saison. Mete a eu droit au très prisé flanc gauche de Shea Weber.

Et il a placé Phillip Danault dans un rôle offensif en fin de match quand le CH courait désespérément après le but égalisateur. Le centre a répondu avec ledit filet et le premier tour du chapeau de sa carrière.

Le repos, une arme?

Avec cette victoire en prolongation contre les Golden Knights, le CH vient de clore une portion de son calendrier excessivement chargée.

En octobre et en novembre, Montréal a joui d’un horaire plutôt clément qui prenait fin avec une séquence de 12 matchs en 22 jours à partir du 1er décembre.

Le Canadien a tenu seulement cinq entraînements complets en plus de trois semaines pendant cette séquence et a régulièrement décidé de ne pas s’exercer le matin des matchs. À quelques reprises, Julien a donné congé à ses troupiers, dont vendredi… à Las Vegas.

« On en a parlé après le match à Phoenix. Les entraîneurs nous ont donné une journée de congé et on l’a bien gérée. On a fait ce qu’il fallait pour se reposer et se tenir loin des problèmes », a reconnu Tomas Tatar, qui connaît bien la capitale du jeu pour y avoir passé trois mois l’an passé.

« Il faut que tu fasses confiance à ton groupe de joueur. On a un bon groupe cette année, consciencieux. J’espère qu’ils ont profité de Vegas hier [vendredi], le problème c’est le soir. Ils avaient l’air éveillés aujourd’hui [samedi]. C’est ça qui arrive quand tu fais confiance à des joueurs des fois », a philosophé Claude Julien avec à-propos.

L’entraîneur a été à même de constater que « les gars ont bien patiné » puisqu’ils avaient bénéficié d’une journée de congé.

Si Pierre Dorion n’avait pas tourné en ridicule la rengaine de Guy Boucher l’an passé, on se serait attendu à ce que Julien affirme que le repos est une arme.

À l’exception de faux pas majeurs au Minnesota et face aux Bruins à Montréal, l’équipe a démontré beaucoup d’aplomb et s’est forgée une excellente fiche de 8-4-0 avant Noël.

« La magie opère à Vegas » - Phillip Danault

Phillip Danault a marqué de toutes les façons samedi après-midi.

Un plomb à la réception pour ouvrir la marque d’une vélocité à laquelle le Québécois ne nous a pas habitués, avouons-le.

« Il est capable d’en laisser partir un. Il est toujours bien placé », nous a corrigés Gallagher.

« C’est rare qu’on a des tirs sur réception comme ça durant un match sur un trois contre deux. J’ai eu ma chance et je l’ai mis dedans », a résumé le héros du jour.

Il a réussi son deuxième but sur une jolie déviation d’un tir faible de la pointe de Jordie Benn et a complété le tableau à grands coups de volonté le nez planté devant Marc-André Fleury à 1 min 25 s de la fin de la rencontre pour envoyer tout le monde en prolongation.

Le hic est que Danault s’est retrouvé sur la glace pour tous les buts marqués dans ce match, sauf celui de Paul Byron en surtemps.

Phillip Danault pousse la rondelle dans le filet des Golden Knights pour créer l'égalité à la fin de la troisième période. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Après avoir donné l’avance à son équipe, il a rendu la pareille aux Knights en ratant sa couverture devant le filet.

« Il a joué tout un match. Il était déçu après les deux buts contre lui, il se sentait un peu coupable. Mais ces choses-là arrivent, surtout avec les responsabilités qu’il avait. J’ai aimé la façon dont il a répondu. Il a joué un match solide ce soir », a dit Julien.

Danault, réuni avec Gallagher et Tatar, a eu la tâche de freiner le premier trio adverse. Simple routine dans son cas.

Or, ce qui l’est moins, c’est de le voir sur la glace avec moins de deux minutes à faire pour aller chercher le but égalisateur.

Le Victoriavillois devait remporter la mise au jeu pour conserver l’attaque en vie à 6 contre 5. Après s’en être acquitté, il est allé se salir le museau.

« C’était mon premier match en plus à Vegas », a rappelé Danault qui souffrait toujours d’une commotion cérébrale lors de la première visite de l’équipe en février 2018.

La magie opère à Vegas. Ç’a été un super match. Domi a fait une super passe à la fin. Gally aussi. Les gars étaient tous sur la tâche et ce soir c’est à mon tour. Phillip Danault

Il compte maintenant huit points à ses neuf derniers matchs.

Mete retrouve Weber

Victor Mete a aussi capitalisé sur le vote de confiance de son patron.

Il aura fallu attendre le 13e match de Shea Weber cette saison avant que Julien décide de reformer cette combinaison, étonnante l’an dernier.

Encore une fois, son flair a porté fruit samedi.

Le petit défenseur a vu son temps de jeu assez bien réparti contre tous les trios, néanmoins avec une prédominance de celui de William Karlsson, Jonathan Marchessault et Alex Tuch, pour un total de près de sept minutes à cinq contre cinq.

Victor Mete pousse William Carrier des Golden Knights vers son partenaire en défense, Shea Weber. Photo : Associated Press / Joe Buglewicz

Il s’est fait solidement renverser par le colosse Ryan Reaves, mais n’a pas bronché. On l’a vu sortir de sa zone en plein contrôle de la rondelle, appuyer l’attaque à l’occasion, tenter des tirs au filet (5) lorsque la chance se présentait.

En prolongation, son beau jeu défensif a directement mené au but vainqueur.

Bref, rien de compliqué, mais un jeu simplifié qui l’a grandement servi contre une équipe de battants.

Il a passé 19 min 37 s sur la glace, son deuxième total de la saison; le premier étant le tout premier duel de l’année à Toronto.

« Le fait d’avoir un peu plus de confiance de la part des entraîneurs me donne confiance en mes moyens. Je fais un peu plus de choses. Si je fais une erreur, je sais que c’est correct », a expliqué le jeune homme.

Aux dernières nouvelles, le plan est toujours de faire une rotation à la gauche de Weber pour cacher les failles de partenaires moins fiables en évitant de les surexposer.

Toutefois, on peut croire que Claude Julien serait heureux de donner un peu plus de stabilité à son capitaine.

« Mete joue du bon hockey, il patine bien, il s’implique. Ça lui a fait vraiment du bien de jouer quelques semaines dans les mineures. Il a repris sa confiance. On voit un Mete à l’image de l’année passée », a-t-il lancé.

Le Mete version 2018 peut-il occuper ce rôle à temps plein? Impossible à dire pour le moment. Mais avec la confiance de l’entraîneur…qui sait?