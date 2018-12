Retour au jeu étincellant de Patrice Bergeron avec les Bruins

Patrice Bergeron était de retour au jeu à Boston et il a bien fait sentir sa présence avec une performance de quatre points lors d'une victoire de 5-2 des Bruins sur les Predators de Nashville, samedi.

Après 16 matchs d’absence en raison d’une blessure aux côtes, Bergeron a souligné son premier match depuis le 16 novembre avec son 10e but de la saison dès la première période.

Puis, au troisième tiers, le capitaine de la formation du Massachusetts est venu briser une égalité de 1-1 avec son deuxième filet de l’après-midi. C'était le 300e but de sa carrière.

Bergeron a ensuite collaboré au but victorieux, celui de Brad Marchand, après que les visiteurs eurent fait 2-2.

Et il a également fourni une aide sur le 23e but de David Pastrnak.

Pastrnak et Marchand ont terminé la rencontre avec trois points chacun.

Ryan Johansen et Kyle Turris ont été les marqueurs pour Nashville.

Jaroslav Halak, qui a obtenu une passe sur le but de Sean Kuraly dans une cage déserte, a repoussé 28 rondelles dans ce 3e gain de suite des Bruins et son 20e de la saison.

Columbus 4 Philadelphie 3

À Philadelphie, Cam Atkinson a réussi un doublé dans une victoire de 4-3 des Blue Jackets de Columbus sur les Flyers.

Atkinson a maintenant 22 buts depuis le début de la campagne, un sommet d'équipe.

Artemi Panarin a conclu le match avec un but et deux mentions d'aide. Zach Werenski a inscrit l'autre but des Jackets qui ont mérité un troisième triomphe d'affilée.

Pour les Flyers, battus pour la première fois en trois matchs, Sean Couturier, James Van Riemsdyk et Phil Varone ont touché la cible.

Le gardien Carter Hart a subi sa première défaite dans la Ligue nationale, lui qui n'a repoussé que 12 rondelles.

Sergei Bobrovsky a réalisé 23 arrêts dans sa 15e victoire de la saison.