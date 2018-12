Ski cross : Marielle Thompson prend le 2e rang en Italie

La veille, Thompson a aussi participé à la grande finale, mais n'a jamais été dans le coup. Elle a dû se contenter d'une 4e place.

« Après ma quatrième place d’hier, je voulais un meilleur résultat. J’ai bien skié hier, mais aujourd’hui j’étais définitivement meilleure. J’ai attaqué chaque manche et je suis très satisfaite de ma 2e place. Trois finales en trois courses, surtout que je reviens d’une blessure, je suis là où je voulais être! Je suis bien contente de rentrer chez nous avec une couple de podiums », a déclaré Marielle Thompson.

La Suédoise Sandra Naeslund a remporté la grande finale, alors que la Française Marielle Berger Sabbatel est venue compléter le podium.

Lors de sa première saison de Coupe du monde, Mikayla Martin, âgée de 21 ans, a participé à sa première petite finale, obtenant la sixième place. Il s'agit de sa meilleure performance en carrière.

« J’ai commencé la journée en voulant skier le mieux possible. Toute cette tournée a été une belle courbe d’apprentissage. J’ai voulu faire de mon mieux pour cette dernière course avant Noël et j’ai eu de la chance aujourd’hui. Ça ne s’est pas déroulé parfaitement, mais j’ai réussi à tout mettre ensemble du mieux que j’ai pu et je suis fière de mon résultat final », a dit Martin.

Cinquième place pour Howden

Chez les hommes, Reece Howden, âgé de seulement 20 ans, a terminé 5e, tout juste devant le médaillé de bronze de vendredi, Brady Leman.

« Le dernier mois et demi en Europe a été incroyable. Ces deux premières courses (à Arosa en Suisse et à Innichen vendredi) ont été un bel apprentissage pour moi. J’essayais simplement d’en apprendre le plus possible. Après ces trois premiers départs en Coupe du monde, je comprends mieux comment fonctionnent chaque manche. J’ai pris de l’assurance et mieux skié à chacune des épreuves et ça s’est bien déroulé pour moi. J’ai effectué des dépassements et je me sens plus en confiance sur mes skis. Aujourd’hui était une très bonne journée, ça fait du bien », a affirmé Reece Howden.

Les skieurs seront de retour en piste les 27 et 28 décembre, à Sunny Valley, en Russie.