Les Sénateurs sans défense devant Taylor Hall

Taylor Hall a amassé deux buts et deux aides et les Devils du New Jersey ont mis fin à une série de trois défaites en battant les Sénateurs d'Ottawa 5-2, vendredi soir, à Newark.

Kyle Palmieri a ajouté un but et deux aides, tandis que Nico Hischier a récolté un but et une aide et le premier trio des Devils a accumulé neuf points.

Pavel Zacha avait lancé le bal avec un but en infériorité numérique et Keith Kinkaid a effectué 25 arrêts pour les Devils, qui ont inscrit seulement une quatrième victoire à leurs 17 dernières sorties (4-7-6).

Matt Duchene, qui était de retour au jeu après avoir raté six rencontres, a marqué les deux buts des Sénateurs. Craig Anderson a accordé cinq buts sur 25 tirs avant d'être remplacé par Mike McKenna pour la troisième période.