La popularité des Golden Knights ne se dément pas à Las Vegas

Un texte d’Alexandre Gascon

Nous sommes en l’an 2 du règne des Golden Knights qui sont toujours maîtres sur leur territoire.

À l’ombre du rougeoyant canyon Red Rock, en ce vendredi midi, des centaines de partisans s’entassent dans les gradins du centre d’entraînement pour assister à quelques exercices de leurs favoris.

« L’atmosphère est encore là. Peut-être que c’est parce que Noël approche, mais toute l’année on a eu des grosses foules pour les pratiques », explique Marc-André Fleury, toujours aussi souriant qu’à l’habitude.

Quatorze mois après l’arrivée de Vegas dans la Ligue nationale, sa popularité auprès des partisans ne se dément pas.

Jeunes et moins jeunes se plaquent le long des rampes du City National Arena, affiche à la main, pour encourager leurs favoris.

Les chandails des joueurs de premier plan comme Fleury, Jonathan Marchessault ou Max Pacioretty côtoient ceux des employés de soutien comme Pierre-Édouard Bellemare.

Il y a ce sens de la collectivité, autant au sein de l’équipe que des spectateurs.

« On n’a pas de superstars dans cette équipe-là et on n’en veut pas. On veut juste une équipe qui travaille fort et c’est comme ça qu’on va avoir du succès », laisse tomber Marchessault.

C’est peut-être moins vrai que ce ne l’était depuis que George McPhee a embauché à fort prix Pacioretty et Paul Stastny, mais Marchessault répète cette litanie à qui veut bien l’entendre. Pas une question de talent. Du travail. Point.

Max Pacioretty était de retour au jeu, jeudi soir, pour affronter les Sénateurs à Ottawa Photo : The Canadian Press / Fred Chartrand

Quand on parle aux amateurs, aux chauffeurs de taxi, la même histoire revient souvent. Personne n’était connaisseur de hockey à Las Vegas, mais les gens se sont laissé charmer.

Le défi est maintenant de perpétuer cet acquis récent. Et quand une équipe d’expansion atteint la finale de la Coupe Stanley, la marge de progression devient infime.

Les Knights ont bien mal amorcé leur saison avec quatre défaites à leurs cinq premiers matchs. On aurait pu craindre le pire dans les rangs dorés.

Pourtant…

« Soir après soir, l’énergie est incroyable. Ça ne s’est pas essoufflé, selon William Carrier. C’est exactement pareil comme l’an passé. On sent l’énergie derrière nous, surtout de la manière qu’on joue sur le quatrième trio. Ça ne prend pas grand-chose. »

Les joueurs sont unanimes. Le massacre de Vegas le 1er octobre 2017 et le soutien immédiat qu’a apporté l’équipe à la ville a laissé des traces. Les gens n’ont pas oublié.

Rien ne dit toutefois que ces traces sont indélébiles. La NFL débarquera avec ses gros sabots dès l’automne prochain. Vegas se prépare à accueillir les Raiders en provenance d’Oakland dans leur immense stade qui s’érige à une vitesse prodigieuse.

On saura assez rapidement si cet amour n’aura duré que le temps d’un printemps.

« On disait en rigolant qu’on avait deux ans pour créer un lien avec nos supporteurs. On ne pensait pas au bout de deux semaines de rigolade qu’on allait faire un saut comme ça. Le fait que ce soit leur logo, ce n’est pas une équipe qui a été prêtée ou qui déménage. Je pense que ça aide les gens à se reconnaître », a estimé Bellemare.

C’est un petit bout d’eux. Ça nous appartient, du coup, on est fiers de ça.



Pierre-Édouard Bellemare à propos de la relation des Golden Knights avec ses partisans

Déjouer les pronostics

Les sceptiques étaient nombreux encore cette année. La première portion du calendrier leur a donné raison.

Au lendemain d’un cuisant revers de 7-2 à Calgary, les Golden Knights stagnaient au 7e rang de la Division pacifique en vertu d’une fiche de 9-12-1.

« On s’est assis ensemble, on en a jasé, on a mangé une bonne volée à Calgary. Tout ça ensemble fait qu’on a trouvé notre game. On a eu des nouveaux joueurs aussi. Nate Schmidt a raté 20 matchs. On s’est replacés et on est devenus ce qu’on devait être », raconte Fleury.

À partir de ce match, la métamorphose a été totale. Les Golden Knights ont maintenu une cadence de 11-3-1 qui leur vaut le deuxième rang de toute la LNH depuis le 20 novembre.

Éviter la fameuse guigne de la deuxième année est probablement le meilleur moyen de s’attirer la fidélité des partisans.

Fleury travaille fort

Le gardien de Sorel est l’homme le plus occupé dans la ligue cette saison. Sur la glace du moins.

Ses 32 départs en 37 rencontres constituent un sommet dans la LNH et ses 20 victoires également.

Nate Schmidt et Marc-Andre Fleury (29) protègent le filet des Golden Knights contre Johnny Gaudreau des Flames Photo : The Associated Press / Joe Buglewicz

Après avoir signé la meilleure saison de sa carrière l’an dernier à 33 ans, Fleury menace maintenant ses records personnels. Il pourrait réussir une troisième campagne de 40 victoires et plus, une première depuis 2011-2012, et même dépasser sa meilleure récolte de 42 gains.

La vedette des Knights se dit en pleine forme malgré la lourde charge qui pèse sur lui.

« Noël s’en vient, je vais avoir trois jours. On y va une journée à la fois. Je suis juste content de pouvoir jouer et d’avoir une chance chaque soir d’aider mes coéquipiers à gagner. Je ne pense pas trop loin », a fait valoir le gardien.

« Notre calendrier est plus facile dans la deuxième moitié, donc on va y aller un match à la fois. Il joue bien, il gagne. On veut gagner des matchs et aussi longtemps qu’il peut y aller, il va y aller. Il est confiant et on aime sa manière de jouer », a enchaîné son entraîneur Gerard Gallant, qui n’a toutefois pas voulu confirmer sa présence devant le filet contre le Canadien samedi.

« Il faut bien que je fasse travailler Claude (Julien) un peu », a-t-il plaisanté.

Claude risque de travailler en effet. Et ses joueurs aussi s’ils veulent l’emporter…