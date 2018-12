Zacary Alexis : une grave blessure, la rééducation et un contrat de la LCF

Un texte de Félix St-Aubin

Zacary Alexis a récolté jeudi les fruits de son dur labeur des 15 derniers mois en paraphant un contrat avec les Stampeders de Calgary à titre de joueur autonome non repêché.

« Ç’a une énorme signification pour moi vu que je m’étais blessé à la dernière étape de mon parcours. Il me manquait simplement de terminer cette année-là, et j’allais me rendre chez les pros, commente-t-il. La blessure a mis un frein à tout ça pendant une saison. La signature, c’est même mieux que d’être repêché. »

Ouch!

Le 9 septembre 2017, Alexis et ses coéquipiers des Carabins accueillent le Rouge et Or dans le cadre de l’ouverture locale à l’Université de Montréal (UdeM).

Le joueur universitaire de troisième année tente une interception dans la zone des buts aux dépens du quart-arrière Hugo Richard, en vain. Le receveur Alexandre Savard s’interpose et le prive d’un larcin certain.

La jambe droite d’Alexis subit une pénible torsion lors de l’atterrissage, le blessant grièvement au genou. L’auteur de six plaqués et d’une passe rabattue quitte le CEPSUM sur une civière et passera ensuite sous le bistouri.

Il s’est « déchiré absolument tout dans le genou droit, muscles comme ligaments ». Des nerfs et le ménisque ont également été touchés. La totale, quoi!

Alexandre Savard (no 85) et Zacary Alexis (no 36) Photo : DSBphotographie / Dominique Bernier

En raison de mon âge, c’était ma dernière année [dans l'U Sports]. Ça ne s’est pas terminé comme je le voulais, mais ça fait partie du sport. Il ne faut pas être déçu, j’avais deux choix quand je me suis blessé : je me morfonds, je me mets à pleurer et à chialer ou je continue à travailler plus fort, et ça allait devenir une belle histoire. Zacary Alexis, demi défensif des Stampeders de Calgary

Plusieurs équipes de la LCF se sont informées de son état de santé durant sa longue convalescence. Les Stampeders ont démontré un fort attachement envers le produit des Carabins.

« Les Stampeders sont restés à mes côtés du début jusqu’à la fin. Après le repêchage de 2018, ils ont décidé d’obtenir mes droits et m’ont dit de rester à Montréal, avec mes docteurs, pour guérir ma blessure […] Ils m’ont suivi tout au long de ma guérison, de ma réhabilitation, et sont demeurés en contact avec moi. »

Cette « très grande confiance » témoignée par les champions en titre de la Coupe Grey signifie beaucoup pour le principal intéressé.

« Ils avaient le choix entre prendre des joueurs qui ne sont pas blessés ou en choisir un qui l’est, et ils sont quand même restés avec moi, affirme Alexis, ravi. Je trouve que ça en dit long sur l’équipe et sur ce qu’elle pense de moi, la valeur que j’ai à ses yeux. »

Privé de sa rapidité

La rééducation dans laquelle s’est engagé Zacary Alexis après avoir vu son genou plier dans le sens contraire a été parsemée de hauts et de bas. Il a dû réapprendre à courir, lui qui utilisait auparavant sa vitesse afin de s’imposer dans la tertiaire.

Les moments les plus difficiles [ont eu lieu durant] la physiothérapie, quand je devais plier ma jambe après l’opération, c’était extrêmement pénible, et la première fois que j’ai eu à courir de nouveau, c’était une épreuve vraiment difficile. Zacary Alexis, demi défensif des Stampeders de Calgary

« Vu que je suis une personne qui court très vite, la vitesse est l’une de mes forces, l’une des choses que je mets en valeur sur le terrain, renchérit-il. Mais quand j’ai recommencé à courir, ouf, ç’a été très, très difficile. »

Appuyé par les Stampeders, certes, mais surtout par sa copine, sa famille et ses proches, Alexis a gardé la tête haute et a tout fait en son possible pour attaquer cette embûche avec le sourire et une attitude positive.

Zacary Alexis Photo : Voltaic / William Coady

« Je disais en niaisant qu’un jour, il y aurait un film sur mon histoire, sur ma vie, que je m’étais blessé tout juste avant d’arriver dans la LCF, et qu’après ça je suis devenu le meilleur joueur chez les professionnels, rigole Alexis.

« Je disais ça à la blague, mais je le pensais aussi en même temps parce que c’est mon rêve de jouer au niveau professionnel. »

« Ce n'est pas un choc »

L’ancien porte-couleurs des Islanders du Collège John-Abbott a utilisé cette blessure, et la vidéo de celle-ci, pour puiser la motivation nécessaire afin de surmonter cet obstacle considérable.

C’est en visionnant sur une base quotidienne cette séquence qui fait glacer le sang qu’Alexis s'est accroché à son rêve.

J'ai gardé la vidéo dans mon téléphone, je la regarde tous les jours ou presque. Ça ne me trouble pas, ce n’est pas un choc. Je me dis que si ça s’est produit, c’est parce que ça devait arriver. Il n’y a rien qui va m’arrêter, je suis vraiment motivé. J’étais un joueur fantastique, et j’aimerais le redevenir. Zacary Alexis, demi défensif des Stampeders de Calgary

Le demi défensif âgé de 25 ans estime qu’il est sur la bonne voie pour que son souhait se matérialise. Il s’est servi de sa période de rééducation pour améliorer et corriger certains aspects de son jeu.

« Je pense que présentement, je suis meilleur que ce que j’étais avec les Carabins. J’ai dû travailler de petits détails, ce qu’avant je ne faisais pas. Ça m’a permis de devenir un joueur complet. »

Alexis a également utilisé son temps libre pour entraîner les demis défensifs des Indiens du Collège Ahuntsic. Il avait déjà occupé un poste d’instructeur dans une équipe de football, mais jamais dans le circuit collégial.

« En coachant, tu vois un aspect différent du jeu, explique-t-il. Le simple fait de dire aux jeunes ce que je faisais, cela m’ouvrait les yeux sur ce que je faisais de pas bien avant […] On verra sur le terrain si je suis réellement devenu un meilleur joueur. J’espère vraiment avoir un impact dans la LCF. »