Ski cross : Brady Leman 3e à Innichen, Marielle Thompson 4e

Le Canadien Brady Leman a pris la 3e place de la Coupe du monde de ski cross à Innichen, en Italie, vendredi. Sa compatriote Marielle Thompson a quant à elle fini 4e et dernière de la finale féminine.

Leman, champion olympique en titre, a été devancé au fil d’arrivée par deux Français, les frères Jonathan et Bastien Midol. Deuxième à mi-parcours, l'Albertain s’est fait doubler par Jonathan, qui a ensuite profité de son élan pour coiffer son frère dans les derniers virages de la course.

« Skier ici en Italie, c’est toujours très rapide, chaque course est une bataille [...] C’était une dure épreuve en finale et j’ai skié de mon mieux pour obtenir la troisième place », a déclaré Leman après la course.

Le vétéran canadien Chris Del Bosco a été éliminé en demi-finales. Il a conclu sa vague au 3e rang, derrière Leman.

Chez les dames, Marielle Thompson n’a pu monter sur le podium comme elle l'a fait lundi à Arosa, en Suisse, en lever de rideau de la saison. Qualifiée pour la finale, la Britanno-Colombienne a été lente à sortir du bloc de départ, et jamais elle n’a été dans le coup.

La Suisse Fanny Smith a remporté un deuxième titre en deux épreuves cette saison. Sandra Naeslund, de la Suède, et Marielle Sabbatel Berger, de la France, ont complété le podium.

La Canadienne Abby McEwen a réussi son meilleur résultat en carrière avec une 6e place.

Les skieurs seront de retour en piste les 27 et 28 décembre, à Sunny Valley, en Russie.