Carey Price trouve ses repères en temps opportun pour le Canadien

GLENDALE - La défense du Canadien a créé l'illusion pendant une trentaine de matchs. Mais ces jours-ci, les masques tombent à l'arrière et c'est justement celui qui en porte un devant le filet qui devra faire la différence.

Un texte d’Alexandre Gascon

Jeudi soir, Carey Price a signé la 300e victoire de sa carrière dans la LNH, toutes avec le Canadien de Montréal. Seul Jacques Plante (314) le devance désormais au palmarès.

Il pourrait dépasser cette légende dès cette année. S’ouvriront alors les débats sur sa place réelle dans la hiérarchie des nombreux portiers exceptionnels qui ont défilé devant le filet du CH. Mais là n’est pas le point.

Le chiffre est joli. Même Price, pourtant peu entiché des statistiques habituellement, a affiché un sourire radieux, rondelle de la victoire entre les mains pendant son point de presse.

« L’équipe est vraiment bonne avec ce genre de choses. Elle en fait une étampe et ça ira dans mon sous-sol », a lancé le gardien vedette.

Les destins de Price et de son équipe s’imbriquent l’un dans l’autre. C’est du déjà-vu, diront certains.

Ce l’était, oui. Jusqu’à cette saison.

Parce que, contre toutes attentes, le CH a maintenu la tête hors de l’eau, même privé du brio de son gardien, pierre angulaire de la formation.

Le trentenaire d’Anahim Lake en Colombie-Britannique a offert des prestations en dents de scie au début de la saison. Price semblait si désorienté qu’il a même déclenché les passions dans les chaumières lorsqu’il a avoué qu’il devait régler des problèmes « dans [sa] tête ».

Antti Niemi avait alors obtenu deux départs consécutifs et les partisans s’inquiétaient. Price est revenu devant le filet à Calgary avec son aplomb des beaux jours en bloquant 43 arrêts, un sommet pour lui cette année, dans une victoire de 3-2 du CH.

Ses performances ont commencé à s’améliorer, mais le tout s’est accéléré récemment.

À partir du moment où l’avantage numérique s’est enrayé, Price a pris le relais. Depuis le 1er décembre, Price présente une fiche de 7-3-0, une moyenne de buts accordés de 2,36 et une efficacité de ,919. Bien plus proche de ses standards d’excellence.

Carey Price Photo : Associated Press / Ross D. Franklin

Antti Niemi avait obtenu 6 départs lors des 18 premiers matchs. Price s’est taillé la part du lion au cours des 18 suivants, amorçant le match à 16 reprises. Il est même venu en relève au Finlandais pendant la dégelée au Minnesota.

Au cours des trois derniers matchs, c’est le jeu à cinq contre cinq de l’équipe qui a fait défaut – pourtant sa grande force cette saison.

À nouveau, le gardien a compensé. Il lui en a manqué un peu contre l’Avalanche mercredi, mais il s’est repris en repoussant 36 arrêts face aux Coyotes, dont deux magnifiques du bout de la jambière, le premier contre Alex Galchenyuk, le deuxième devant Conor Garland.

À quel niveau évalue-t-il son jeu actuellement?

« Sur une échelle entre 1 et 10 », a-t-il laissé tomber, farceur.

« Je me sens plutôt bien, il s’agit de ramener mon niveau de compétition où il se situe normalement. »

À en croire ses coéquipiers…

C’est un jalon énorme pour lui. Ils sont peu à pouvoir se vanter d’avoir accompli ça. Il est le meilleur gardien au monde, et de loin. On est chanceux de l’avoir. Max Domi, à propos de Carey Price

« Price a été incroyable », a résumé Phillip Danault.

« Carey a fait tout un travail ce soir. Il a été extraordinaire. Il mérite bien cette 300e victoire », a fait valoir son entraîneur, Claude Julien.



L’encre a tellement coulé pour critiquer la brigade défensive de cette équipe qu’on devrait toujours écrire à la mine, d’ailleurs. Elle montre de plus en plus ses faiblesses.

David Schlemko a commis énormément de revirements jeudi et Mike Reilly n’a guère été plus brillant dans son territoire. En unité de cinq, le Canadien est parvenu à limiter les dégâts jusqu’à Noël, mais ça paraît difficile de soutenir le même rythme.

Il aura besoin de son gardien. Et celui-ci lève la main.

En rafale

Max Domi a disputé un premier match contre ses anciens coéquipiers et a été, brièvement, honoré sur l’écran géant deux fois plutôt qu’une. Domi a obtenu quelques bonnes chances de marquer et a raté un filet désert en fin de rencontre. L’Ontarien de 23 ans n’en avait que faire.

« C’est une grosse victoire. Nous sommes contents. On n’a pas joué notre meilleur hockey récemment alors d’avoir les deux points contre une bonne équipe, c’est gros », a-t-il admis.

Claude Julien a apporté quelques petites modifications à ses trois premiers trios. Les changements ont rapporté. Après avoir gagné sa bataille le long de la rampe, Danault a servi une superbe passe à son nouveau compagnon de trio, Paul Byron, qui a inscrit le but gagnant. Claude Julien a eu la main heureuse.

« Des fois, un petit changement apporte de la fraîcheur. Il n’y a rien de personnel là-dedans. Tout le monde était content de ça et comprenait la situation. On voulait créer plus d’attaque. »

Mission accomplie.