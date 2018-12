Galchenyuk-Domi : « On pense encore que c’est un bon échange pour nous » - John Chayka

GLENDALE - On dit souvent qu'il faut attendre quelques années avant de déterminer qui a eu le meilleur lors d'un échange majeur au hockey. Les Coyotes voudront certainement s'accrocher à cette mise en garde et espérer que le temps leur donnera raison.

Un texte d’Alexandre Gascon

Parce qu’à court terme, aucun doute, le Canadien paraît bien mieux dans cette transaction qui a amené Max Domi à Montréal en retour d’Alex Galchenyuk.

Domi a encore avoué vivre « un rêve qui s’est réalisé » et est passé de la parole aux actes depuis la transaction.

Le jeune homme de 23 ans produit à un rythme de près d’un point par match, même s’il a ralenti un peu dernièrement avec une récolte d’un but et deux passes à ses sept derniers matchs.

Il a été propulsé premier pivot du club et s’est immédiatement adapté aux rigueurs de cette position exigeante, si bien qu’on ne parle presque plus de cette « faiblesse » de l’équipe, pourtant principale source de préoccupations il y a quelques mois à peine.

À l’inverse, le directeur général des Coyotes, John Chayka, avait assuré en juin dernier qu’il n’aurait jamais fait ce pacte avec le CH s’il n’avait pas cru Galchenyuk capable d’assumer les responsabilités d’un centre.

Dans ce contexte, la visite des médias montréalais tombent mal. Elle survient quelques matchs après que l’entraîneur-chef Rick Tocchet ait envoyé son attaquant sur l’aile gauche, évoquant le fait qu’il « réfléchissait trop ». Une ritournelle déjà entendue quelque part…

« Les rôles sont relatifs (…) Je pense toujours que Galchenyuk est plus efficace quand il est en possession de la rondelle au milieu de la glace, mais parfois, aller à l’aile peut t’aider à faire ça (…) Présentement, les entraîneurs pensent que c’est le meilleur endroit pour lui », a expliqué Chayka jeudi midi.

Les entraîneurs, d’accord, mais même le DG a défendu son point avec moins de combativité. L’importance de voir Galchenyuk dans l’axe a soudain fait place aux vertus de la polyvalence.

« Je crois en la flexibilité d’une formation. Je crois en l’importance de la polyvalence aux différentes positions. Il est fort, il est gros et il patine bien. (…) De toute façon, on joue un système où, peu importe qui est le premier revenu dans le territoire défensif, il jouera profondément dans le territoire », a enchaîné le DG des Coyotes.

Une production en baisse

Galchenyuk a été ralenti par les blessures deux fois plutôt qu’une cette saison. Tocchet avait parlé d’un joueur un peu rouillé lorsqu’il est revenu au jeu la première fois à la fin du mois d’octobre.

Étrangement, il a connu ses meilleurs moments lors de ses neuf premiers matchs de l’année avec une récolte de huit points.

C’est depuis ce temps que le bât blesse. Aucun but depuis le 11 novembre. Trois passes à ses 14 dernières rencontres. Chassé de son poste de centre.

Le principal intéressé ne s’est pas défilé.

« Je ne peux pas dire que je suis satisfait de la façon dont ça se passe. Je veux être meilleur et je le serai », a-t-il lancé.

« Je me concentre pour retrouver mon jeu et les entraîneurs aussi. J’ai parlé à Tocchet avant le changement qui m’a dit : "Voyons voir si tu peux être un peu plus offensif à l’aile". C’est correct. Je suis ici pour aider l’équipe à gagner. »

Les léthargies du genre arrivent et tu dois juste t’en sortir. C’est une question d’un match ou de quelques bonnes présences sur la glace. Je sens que mon jeu s’améliore.



Alex Galchenyuk

Lors des trois dernières campagnes, Galchenyuk a obtenu une moyenne de 0,72 point par match, soit 151 en 225. Il marquait en moyenne 0,29 but par rencontre. Voilà que sa production a chuté à moins d’un point à tous les deux matchs – 11 en 23 – et à seulement trois buts.

C’est précisément pour ses talents de marqueur que Chayka a fait son acquisition puisqu’il voyait davantage Max Domi comme un fabricant de jeux.

« C’est variable d’une année à l’autre. Ça peut être difficile. Tu peux avoir des moments où la rondelle n’entre pas dans le filet. Et tu ne lances pas autant. Mais au cours de sa carrière, il a toujours marqué », s’est défendu le plus jeune directeur général de la ligue à 28 ans.

Chayka a admis, candidement, qu’il n’avait pas prévu l’éclosion de Domi au centre.

Max Domi Photo : La Presse canadienne / Darryl Dick

Il a d’ailleurs transigé à nouveau le mois dernier pour mettre le grappin sur le talentueux Nick Schmaltz des Blackhawks de Chicago…un centre. Comme s’il fallait combler une lacune soudainement…

« C’est le risque. Il y a toujours un élément inconnu et on ne sait pas comment le joueur va s’adapter à un nouvel environnement. Mais c’est un petit échantillon, ça peut arriver », a avoué Chayka.

« On pense encore que c’est un bon échange pour nous. »

Tant mieux. Parce qu’ils ne sont plus nombreux à le penser.