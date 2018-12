Les Alouettes amorceront la saison à Edmonton et joueront un match dans les Maritimes

La Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé jeudi son calendrier pour la campagne 2019.

Les Tiger-Cats accueilleront d'abord les Moineaux le 28 juin, qui sortiront de leur première semaine de congés, avant de se rendre au stade Percival-Molson pour la rentrée montréalaise des protégés de Mike Sherman.

Les rivalités de division seront privilégiées au début et à la fin de la saison.

Les Alouettes lanceront leur campagne les Tiger-Cats et le Rouge et Noir d'Ottawa dans trois de leurs quatre premiers matchs. Ils concluront l'année quatre mois plus tard contre les Argonauts de Toronto, les Tiger-Cats et le Rouge et Noir.

Contrairement aux saisons précédentes, les Alouettes disputeront quatre affrontements à domicile le samedi, ce qu’ont demandé leurs partisans en 2018 lorsqu’ils ont été sondés.

Les Moineaux joueront également un match dans les Maritimes, face aux Argonauts, le 25 août. Les représentants de la Ville Reine agiront à titre d'équipe locale.

Plus de détails par rapport à cette rencontre seront communiqués en janvier. Un groupe d'hommes d'affaires tente présentement d'établir une formation du circuit Ambrosie, qui se nommerait les Schooners, à Halifax.

Les camps d'entraînement de la LCF commenceront le 19 mai. Les Alouettes affronteront ensuite les Argonauts à Toronto, le 30 mai, avant de le compléter leur calendrier préparatoire contre le Rouge et Noir à Montréal, le 6 juin.