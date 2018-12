L’Impact a rendez-vous avec le Crew le 13 avril pour son premier match à Montréal

L’équipe avait déjà fait savoir qu’elle ouvrirait sa saison locale au stade Saputo et non pas au stade olympique, comme elle avait l’habitude de le faire depuis ses débuts en MLS. Il ne restait qu’à confirmer la date et l’identité de l’adversaire.

L’an dernier, le Bleu-blanc-noir avait joué le 17 mars, contre le Toronto FC au stade olympique, son premier match à Montréal, et avait affronté le Los Angeles FC le 21 avril à son premier match au stade Saputo.

L’Impact ouvrira par ailleurs sa saison le 2 mars contre les Earthquakes à San José. Il connaîtra le reste de son calendrier en janvier.

En 2018, les hommes de Rémi Garde ont fini 7es dans l’Est et raté les éliminatoires pour une deuxième année de suite.