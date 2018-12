Anthony Calvillo continue d'inspirer les quarts, actifs comme anciens

Un texte de Félix St-Aubin

Cousineau ne pourrait rêver à un meilleur environnement pour s’épanouir comme instructeur. Danny Maciocia l’a pris sous son aile à l’issue de son stage universitaire et lui a fait gravir quelques échelons dans l'organigramme des Carabins.

Le porte-couleurs des Bleus de 2011 à 2015 aura maintenant l’occasion d’échanger sur une base quotidienne avec une autre icône du football canadien.

« Ma première réaction, c’était de la surprise. Je ne m’attendais pas à ce qu’une légende comme Anthony Calvillo vienne coacher dans la ligue universitaire, mais rapidement ça s’est transformé en excitation, explique Cousineau.

« Je pense que c’est une chance incroyable pour l’Université de Montréal (UdeM), le groupe d’entraîneurs et tous les joueurs d’avoir quelqu’un de sa trempe dans notre groupe. On est super excités. »

Gabriel Cousineau a suivi avec attention les prouesses de Calvillo lorsqu’il était au sommet de son art et qu’il accumulait les honneurs individuels et collectifs à un rythme effréné.

Les réflecteurs étaient à l’époque braqués en direction du quart d’exception et des Alouettes, des abonnés à la Coupe Grey de 2000 à 2010 comme en font foi leurs 8 participations à la finale de la Ligue canadienne de football (LCF).

Gabriel Cousineau Photo : Twitter / William Coady

J’ai grandi quand les Alouettes étaient vraiment à leur plus fort, c’est Calvillo qui menait la charge. J’avais un chandail avec mon numéro et son nom, on allait voir le plus possible des matchs. C’était véritablement une idole, surtout de la façon qu’il s’impliquait dans la communauté. Il était présent, disponible et tout un joueur. Gabriel Cousineau, coordonnateur offensif et instructeur des receveurs de passes des Carabins de l'UdeM

« Ça peut avoir l’air intimidant, mais aussitôt que tu rencontres l’homme, tu réalises qu’il n’est aucunement une menace, ajoute-t-il. C’est une super bonne personne. Je pense qu’au fond de lui, il sait ce qu’il vient faire ici : aider les joueurs et les jeunes entraîneurs. Il a tellement un bon cœur, on va vraiment bien s’entendre. »

L’expertise de Calvillo sera certainement mise à contribution. La légende de 46 ans a disputé 329 matchs dans la LCF, a lancé et complété plus de passes que quiconque dans ce circuit et a touché à trois postes offensifs en tant qu’instructeur depuis qu’il a raccroché ses épaulières en 2014.

« Le simple fait d’avoir une deuxième perception, de quelqu’un qui a eu tellement de succès dans la LCF, c’est sûr qu’il connaît des systèmes offensifs que je n’ai pas eu l’occasion de découvrir », mentionne Cousineau avec enthousiasme.

« Il y a aussi sa préparation pour les matchs, sa façon de penser dans certaines situations, enchaîne-t-il. C’est facile de nous aider avec les X’s & O’s, mais je pense qu’il va également nous donner un bon coup de main à l’extérieur du terrain. »

Un scénario idéal pour progresser

Le nouvel entraîneur des quarts collaborera étroitement avec Dimitri Morand et participera notamment au développement du joueur qui amorcera sa troisième saison avec les Carabins au printemps.

Morand s’est installé dans le siège du conducteur après avoir supplanté Gabriel Archambault lors du troisième match de la dernière campagne, qui était une saison d’apprentissage dans son cas.

L’embauche de Calvillo lui a « ajouté une dose de motivation pour la saison morte », d’autant plus qu’elle sera capitale pour Morand avec la perte de plusieurs vedettes offensives, principalement dans son groupe de receveurs.

Dimitri Morand (no 16) et Louis-Philippe St-Amand (no 6) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

C’est quelqu’un qui m’a inspiré à commencer à jouer au football. Quand j’ai commencé à mettre des souliers à crampons et un casque, c’était lui qui était au sommet de la LCF. C’est quelqu’un qui démontre un professionnalisme extrême, avec une bonne tête sur les épaules et qui est un exemple à suivre. Dimitri Morand, quart-arrière des Carabins de l'UdeM

« Je crois que tous les joueurs de football [québécois] actifs se sont un peu identifiés à Anthony Calvillo durant leur jeunesse », estime-t-il.

Morand fonde beaucoup d’espoirs dans la capacité de Calvillo à déceler les caractéristiques singulières des unités défensives rivales, de même que les éléments à peaufiner dans son propre jeu.

« Il en a vu d’autres. Personne n’a une réponse à tout, mais avec son bagage de connaissances et d’expérience, il aura plusieurs réponses pour les situations qu’on aura à affronter l’année prochaine. J’ai bien hâte d’entreprendre cette dynamique. »