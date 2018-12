Marcel Hirscher revient très fort dans le slalom à Saalbach

Après sa 6e place dans le géant, Hirscher s'est assuré de remonter rapidement sur le podium.

Il avait réussi le temps le plus rapide de la première manche avec une avance de 52 centièmes de seconde sur son compatriote Michael Matt.

S'élançant le dernier, comme le veut la règle du classement inversé, Hirscher a bien calculé sa sortie et a fini 21e de la deuxième manche, avec un chrono combiné suffisant pour lui donner la victoire.

Il a devancé le Suisse Loïc Meillard de 38 centièmes de seconde et le Norvégien Henrik Kristoffersen, de 47 centièmes.

« C'était l'un des slaloms les plus difficiles que j'ai disputés, a expliqué Hirscher au réseau Eurosport. C'était encore une journée très compliquée pour moi, mais au final, c'est un grand moment. On a fait de bons choix de matériel avec les techniciens alors qu'hier, on avait fait des erreurs. »

Avec la 63e victoire de sa carrière, la 30e en slalom, il a conforté sa place de meneur au classement général. De plus, il dépasse sa compatriote Annemarie Moser-Pröll, qui en avait 62 quand elle a pris sa retraite en 1980.

Seuls Ingemar Stenmark (86) et Lindsey Vonn (82) le devancent à ce chapitre.

En sept courses cette saison, l'Autrichien s'est imposé à cinq reprises et a terminé une fois au 2e rang.

Aucun Canadien n'était en lice.

Saalbach accueillait ce deuxième slalom de la saison en remplacement de celui de Val-d'Isère, qui avait été annulé le 9 décembre en raison du vent.