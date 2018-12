Le Canadien se défend bien, mais en vain au Colorado

Le Canadien a donc amorcé sur le mauvais pied une séquence cruciale de six matchs à l'étranger.

Après leur désolante performance de lundi soir contre les Bruins de Boston, les hommes de Claude Julien ont offert un effort beaucoup plus convaincant.

Ils ont cependant buté contre le meilleur trio dans la LNH jusqu'à maintenant cette saison. Mikko Rantanen (16e), en deuxième période, et Gabriel Landeskog (23e), après seulement 35 secondes de jeu au troisième vingt, ont déjoué Carey Price, qui a bloqué 24 rondelles.

Rantanen a ajouté une aide et Nathan MacKinnon, l'autre membre de cette prolifique unité, a récolté deux aides.

« Il fallait bien répondre et ça n'a pas été un mauvais match. Mais c'est un match où on n'a pas gagné deux points. Il faut être déçu et être prêt à rebondir demain », a déclaré Claude Julien en faisant allusion au duel contre les Coyotes de l'Arizona jeudi soir.

L'Avalanche a brisé l'égalité en tout début de troisième lorsque Landeskog a déjoué Price sur son propre retour de lancer, de l'embouchure du filet, malgré la présence de Jonathan Drouin à ses côtés.

Julien a réclamé une contestation vidéo pour obstruction à l'endroit de Price, mais la centrale de révision de la LNH a jugé que le contact entre Landeskog et Price n'avait pas empêché le gardien du Canadien de défendre son filet.

Après le match, Julien ne s'est pas gêné pour manifester son désaccord face à la décision, mais aussi son impuissance face à l'interprétation du règlement de l'obstruction à l'endroit des gardiens.

« Premièrement, c'est rendu 50-50. On ne sait plus ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. On voit les mêmes choses, un match ce n'est pas un but, un autre match ça compte. C'est difficile à comprendre », a d'abord déclaré Julien.

« Tout ce que je sais, c'est que leur joueur a frappé notre gardien en premier, a-t-il ajouté. S'il ne l'avait pas frappé, je peux vous garantir que Carey aurait immobilisé la rondelle. S'ils veulent regarder la deuxième collision avec Drouin parce qu'elle est plus forte que la première, je suis vraiment en désaccord. C'est frustrant, mais c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans la Ligue nationale. »

Par ailleurs, les joueurs du Canadien ont été incapables de résoudre l'énigme que représentait le gardien Philipp Grubauer, qui affichait pourtant une moyenne de buts accordés de 3,54 et un taux d'efficacité de ,874 à ses cinq dernières rencontres. Grubauer a fait face à 36 tirs et n'a cédé que devant Brendan Gallagher (15e), lors d'une supériorité numérique en première période.

Le Canadien tentera de mettre fin à sa séquence de deux défaites dès jeudi soir alors qu'il rendra visite aux Coyotes de l'Arizona.

Price en belle forme et puis...

Sans être aussi mauvais que celui de lundi contre les Bruins, le début de match du Canadien n'a pas été des plus flamboyants. Ce qui ne l'a pas empêché d'être le premier à s'inscrire à la marque, dans des circonstances auxquelles on n'était plus habitué.

Moins d'une minute après une pénalité mineure à Nikita Zadorov pour avoir retardé le match, Gallagher a fait dévier un tir de Jeff Petry.

Ce but a mis fin à toutes sortes de séquences, dont une disette de 0 en 25 avec l'avantage d'un homme, soit depuis que Tomas Tatar avait touché la cible en troisième période du match du 1er décembre contre les Rangers de New York.

C'était par ailleurs le premier but du Canadien au Colorado en 159 minutes et 5 secondes, soit depuis Lars Eller à 6:38 de la deuxième période du match du 17 février 2016, et son premier en 68 minutes 12 secondes soit depuis les derniers moments de la rencontre de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell.

Le reste de la période a appartenu à Price, qui s'est montré alerte et vif. Ce fut notamment le cas face à Matt Calvert qu'il a frustré de ce qui semblait être un but certain dès la deuxième minute de jeu.

Toutefois, Price a été le grand responsable du premier but de l'Avalanche, inscrit tôt en deuxième période. Si seulement les deux meilleurs marqueurs de la LNH ne s'étaient pas retrouvés sur la glace, le Canadien et son gardien auraient pu s'en tirer.

En voulant envoyer la rondelle du revers vers Shea Weber, qui était posté à sa gauche, Price a d'abord vu MacKinnon intercepter sa passe.

MacKinnon a repéré Rantanen qui filait à vive allure vers le filet du Canadien et lui a fait une passe parfaite pour créer l'égalité 1-1.

Ce fut l'un des quatre tirs de l'Avalanche vers Price pendant la période médiane alors que les hommes de Claude Julien testaient Grubauer en 14 occasions. Grubauer a été intraitable notamment face à Kenny Agostino tard au deuxième vingt.

Deux pénalités lors des 65 dernières secondes du match, dont une pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire, ont anéanti les derniers espoirs du Canadien de forcer la prolongation.