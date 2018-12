Arendz et Cameron en bronze à la Coupe du monde de biathlon handisport

Les Canadiens Mark Arendz et Collin Cameron ont terminé sur la troisième marche du podium à la dernière journée de la Coupe du monde de ski de fond handisport et de biathlon handisport mercredi, à Vuokatti, en Finlande.

Arendz, de Springton à l'Île-du-Prince-Édouard, a ajouté à sa collection de médailles de cette première Coupe de la saison à l’épreuve de poursuite en biathlon chez les hommes debout. Cameron, de Subdury, en Ontario, a également pris le troisième rang chez les hommes assis.

Arendz, 28 ans et gagnant de 8 médailles paralympiques, a terminé avec un temps de 22 min 58 s 2/10 dans l’épreuve récemment ajoutée de poursuite sur 7,5 km, l’équivalent d’un départ de masse en biathlon.

« C’est toujours différent d’essayer un nouveau format jusqu’à ce qu’on soit habitué », a dit Arendz. « Ça permet de faire des courses serrées et c’est très excitant dans le champ de tir. Tirer sous pression avec des concurrents à nos côtés est une nouveauté et ça ajoute un nouvel élément à notre sport. »

Après avoir remporté une médaille d’or et deux médailles d’argent cette semaine, Arendz a manqué un tir à son premier arrêt sur deux.

« Je suis fier de mon tir, alors je suis un peu frustré d’en avoir manqué un dans mes deux dernières courses », a ajouté le porteur de drapeau de la cérémonie de fermeture des Jeux paralympiques de 2018. « Je dois être parfait pour pouvoir me battre contre les meilleurs. Hier, j’avais la vitesse pour rester dans la course. Aujourd’hui, je n’avais pas la vitesse pour le faire à nouveau et mon corps commence à ressentir la fatigue des quatre dernières épreuves. »

Les deux meilleurs athlètes ont été parfaits au tir. Benjamin Daviet, de France, a terminé premier en 22:21,4. Nils-Erik Ulset, de Norvège, a remporté l’argent avec un temps de 22:39,0.

Collin Cameron, du Canada, a également remporté le bronze à l’épreuve de ski assis. Cameron a manqué un tir à son premier arrêt. Il a terminé avec un temps de 28:50,5.

Le Canadien de 30 ans a terminé une minute après le gagnant, Daniel Cnossen des États-Unis. Cnossen a été le premier à franchir la ligne d’arrivée avec un temps de 27:45,9 (1 tir raté). Taras Rad, d’Ukraine, a été parfait au tir et a terminé en deuxième place en 27:57,7.

Derek Zaplotinsky de Smokey Lake, en Alberta, a terminé neuvième en 30:17,7.

Chez les femmes, Emily Young a obtenu la meilleure performance à la poursuite féminine debout. L’athlète originaire de Vancouver a terminé en septième place après avoir manqué deux tirs à son dernier arrêt et avec un temps de 21:21,6.

Brittany Hudak, de Prince Albert, en Saskatchewan, a terminé en huitième place en 21:22,3 (aucun tir raté) et Natalie Wilkie, de Salmon Arm, en Colombie-Britannique, était onzième en 22:54,0 (trois tirs ratés).

L’équipe canadienne reviendra de la Finlande pour la période des Fêtes avec une récolte de 10 médailles. Arendz a remporté quatre médailles dans les épreuves de ski de fond et de biathlon, Brian McKeever a remporté une médaille d’or et deux d’argent en ski de fond, Collin Cameron revient au pays avec une médaille d’or et une de bronze et Natalie Wilkie a remporté la première médaille de Coupe du monde de sa carrière avec l’argent à l’épreuve de ski de fond sprint.

« C’est un excellent début de saison pour notre équipe, autant en ski de fond qu’en biathlon », a commenté Arendz. « Je suis encouragé par mes résultats jusqu’à présent, mais il y a certaines faiblesses à travailler avant les championnats du monde. Je n’ai pas toujours assez de vitesse en début de saison, alors je suis vraiment satisfait des efforts fournis et des résultats obtenus cette semaine. »