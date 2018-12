La planchiste Laurie Blouin invitée aux X Games

Laurie Blouin ne cachait pas sa joie, mercredi, d’avoir finalement reçu son invitation pour se rendre au Colorado, fin janvier. C’est juste fou. Je n’en reviens pas encore. J’en parlais des X Games, mais je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Je suis sans mots.

C'est qu'aux X Games, les épreuves de slopestyle et de grand saut ne comptent que huit participantes. Un club sélect duquel Blouin peut maintenant se targuer de faire partie puisqu’elle compétitionnera dans les deux disciplines.

C’est le rêve de tout athlète qui pratique notre discipline. C’est la compétition de sports extrêmes la plus grosse. C’est un honneur et je suis vraiment contente.

Pas plus tard que mardi matin, fatiguée d'attendre son invitation, la championne du monde en titre en slopestyle avait demandé à son entraîneur Maxime Héneault d'envoyer un courriel à l'organisation des X Games militant pour une invitation.

Une heure après qu'il ait envoyé le courriel, je recevais une invitation de la fille des X Games pour l'épreuve de slopestyle. Je ne sais pas si c'est un adon, mais j'ai à peine eu le temps d'appeler Max pour lui dire que j'étais invitée que je recevais un autre courriel pour le big air.

Un sport, deux mondes

Il faut comprendre qu'il existe deux mondes parallèles pour les planchistes comme Laurie Blouin. Le circuit olympique, qui inclut la Coupe du monde et les Championnats du monde, des événements sanctionnés par la Fédération internationale de ski.

Puis le lucratif circuit des sports extrêmes que représentent les X Games, le Dew Tour et le US Open. Dans ces événements, la Québécoise se bat encore pour devenir un nom établi. La preuve, elle n'a pas été invitée au Dew Tour, la fin de semaine dernière, malgré le fait qu'elle y avait été finaliste l'hiver dernier.

C’est sûr que j’aurais aimé y être. Mais en ayant une invitation aux X Games je pense que ça va me donne encore plus de chance d’être invitée au Dew Tour l’année prochaine. Ce qui est le plus dur c’est entrer dans la boucle. Après, c’est un peu plus simple de te faire réinviter , explique l’athlète qui a aussi participé au US Open l’hiver dernier à la suite de sa performance aux Jeux olympiques de Pyeongchang, où elle a décroché l'argent en slopestyle.

Comme les X Games étaient son plan A cette saison, pas besoin de chambouler son calendrier ou modifier sa préparation. Elle approchera la compétition comme n’importe quelle autre, assure-t-elle. N’empêche, elle pourra davantage profiter du temps des Fêtes avec ses proches avec son invitation en poche.

C’est con, mais ça me stressait un peu. Je prends ça à coeur et j’aime ça. Maintenant, ça c’est réalisé.