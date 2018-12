Alex Galchenyuk, toujours la même rengaine

Un texte d’Alexandre Gascon

Règle générale, l’attention médiatique y est bien moindre aussi. Ce dont Galchenyuk ne se plaindra sûrement pas. Par contre, mardi soir faisait figure d’exception.

La presse montréalaise, en petit groupe s.v.p., s’était déplacée pour s’entretenir avec le jeune homme après le match entre les Coyotes et les Islanders.

Comme les Coyotes avaient annulé leur entraînement mercredi, et leur disponibilité média du même coup, il ne restait que cette option pour lui parler avant le jour du duel contre son ancienne équipe.

Bien qu’un règlement stipule que tout joueur en uniforme doit se présenter devant les journalistes s’ils en font la demande après une rencontre et que le relationniste des Coyotes avait assuré qu’il serait présent, l’ancien du Tricolore a préféré renoncer à l'exercice.

Sorti par une porte dérobée, Galchenyuk a rentré la tête dans les épaules et pressé le pas lorsqu’il a aperçu quelques scribes montréalais qui flânaient dans les corridors du Gila River Arena.

Difficile de le blâmer, remarquez. Roméo et Juliette ne sont pas exactement menacés par l’histoire d’amour entre Galchenyuk, Montréal et les médias, on s’en souviendra.

Le numéro 17 des Coyotes s’est donc accordé quelques heures de grâce avant d’affronter les caméras. Son entraîneur a pris le relais.

La même chanson

Ce texte n’a pas été écrit en 2017 ni en 2016, autant vous prévenir tout de suite.

Après un essai d’une vingtaine de matchs au centre avec les Coyotes, voilà Galchenyuk de retour à l’aile depuis le début du mois de décembre.

L’ennui est que le directeur général John Chayka, lui aussi indisponible mardi, avait affirmé que l’Américain de 24 ans serait son centre de premier trio lorsqu’il l’a acquis en juin dernier.

Galchenyuk peine à remplir ce rôle, encore une fois, tandis que le joueur échangé, Max Domi, connaît une saison de rêve avec le Canadien et s’acquitte des tâches d’un pivot offensif avec brio.

Photo : Getty Images / Christian Petersen

Sans être parfaits, sa conscience et son positionnement défensifs sont à point. Les principales lacunes de Galchenyuk, qui paraissait d’ailleurs complètement désorienté dans son territoire mardi soir.

« En tant que centre, tu dois réfléchir beaucoup dans mon système de jeu et je voulais alléger son fardeau un peu. C’est pour ça que je l’ai déplacé. Je voulais le laisser se réintégrer au groupe. Le laisser trouver l’occasion de lancer à la réception en espérant qu’il en marque un ou deux », a expliqué Rick Tocchet après la défaite des Coyotes.

Il ne marque pas, c’est comme notre équipe, on ne compte pas de buts. Rick Tocchet, entraîneur des Coyotes de l'Arizona

Difficile de contredire l'entraîneur. Les Coyotes viennent au 30e rang pour les buts marqués cette saison avec 81.

À sa défense, Galchenyuk s’est retrouvé sur le carreau en raison d’une blessure au bas du corps en début de saison.

Dès son retour, il s’est imposé en récoltant huit points en neuf matchs, mais depuis, c’est la sécheresse. Il n’a amassé que 3 passes en 14 matchs pour un total de 11 points en 23 rencontres. Domi en compte 33 en 34 matchs.

Or, Galchenyuk se voit encore clairement comme un centre.

« Il est venu me voir pour me demander de jouer là », a confié Tocchet.

« De nos jours, quand un joueur vient te voir pour ça, tu l’essaies », a-t-il fait valoir, en bon entraîneur moderne.

Peut-être l’état-major ne le perçoit-il plus de la même façon.

Du renfort dans l’axe

Le 26 novembre, Chayka a mis la main sur le plus bel espoir offensif des Blackhawks de Chicago, Nick Schmaltz.

Le centre de 22 ans totalise déjà 9 points en 11 matchs. Il jouait à la droite de Clayton Keller et de Galchenyuk à son arrivée, mais il n’aura mis que deux matchs à prendre sa place au centre.

Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Difficile de ne pas voir cette acquisition, en partie, comme un désaveu à l’endroit de l’ancien du CH.

Schmaltz et Derek Stepan occupent les deux premiers postes au milieu. Et, même si Tocchet a laissé la porte ouverte, il ne semblait pas friand à l’idée de renvoyer Galchenyuk à cette position.

L’ailier, donc, a manqué trois autres rencontres à la mi-décembre. Il s’est retrouvé sur le flanc gauche du troisième trio lorsqu’il a été réinséré dans la formation le 16 décembre. Contre les Islanders, il était au sein de la deuxième unité.

Ballotté de gauche à droite en passant par le centre, mais pas tant que ça, Galchenyuk est-il en train de perdre le nord? On va lui demander sous peu, promis.

En rafale

C’était un bien triste spectacle que la prestation des Coyotes face aux New-Yorkais mardi soir. Dans ce revers de 3-1, Alex Galchenyuk s’est effacé pendant deux périodes avant d’y aller d’une légère impulsion au troisième tiers.

Après 40 minutes, seul le quatrième trio de l’Arizona avait joué moins que les 8 min 13 s de Galchenyuk, qui affichait déjà un différentiel de -2 et zéro tir. Le franc-tireur s’est repris en avec sept tirs en troisième période, et trois de ses tentatives ont atteint la cible. Il a passé 2:56 en avantage numérique, quand même bien inférieur aux 5:04 de Keller et de Schmaltz. Pour l’instant, Galchenyuk joue dans la deuxième vague de l’attaque massive.

Depuis une embellie de quatre victoires à cheval entre les mois de novembre et décembre, les Coyotes ont perdu six de leurs sept derniers matchs (1-6-0). Ils croupissent au 13e rang de l’Association ouest.

« Il y a 10 jours, on était deux matchs au-dessus de ,500 et maintenant on ne marque plus. Galchenyuk se sent mal comme bien d’autres gars », a estimé Tocchet.

Le premier trio des Coyotes est l'un des plus jeunes de la LNH. Conor Garland, 22 ans, ancienne vedette des Wildcats de Moncton, patine sur le flanc droit en compagnie de Keller, 20 ans, et de Schmaltz, 22 ans.

« On est jeunes. On a eu quelques accrocs l’année dernière, alors on savait à quoi s’attendre de nos entraîneurs et de nous-mêmes cette année. On ne se concentre pas là-dessus. On est une équipe rapide et habile. Et quand on joue de la bonne façon, on est difficiles à battre », a lancé Clayton Keller.