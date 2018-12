Les Alouettes obtiennent le centre-arrière Spencer Moore des Roughriders

L'Ontarien de 28 ans, originaire de Hamilton, a été repêché par les Riders en 2013, au 5e tour, et jouait pour eux depuis.

La saison dernière, il a capté 8 passes pour 63 verges de gains, en plus de réussir 7 plaqués dans les unités spéciales.

« Spencer connaît bien le circuit et pourra prêter main-forte à notre attaque ainsi qu'à nos unités spéciales, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Son physique imposant et son habileté à se démarquer nous permettront de mieux protéger le quart, en plus d'offrir une option supplémentaire à ce dernier. »

Moore a remporté la Coupe Grey avec les Roughriders en 2013 et la Coupe Vanier avec les Marauders de l'Université McMaster en 2011.