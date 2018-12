Aleksandra Wozniak tire sa révérence à 31 ans

À Jackson, au Mississippi. Loin des projecteurs. C’est à la suite d’une défaite de deuxième tour aux mains d’une Américaine de 16 ans, classée 571e du monde, que le rêve professionnel d'Aleksandra Wozniak a pris fin, le 5 avril dernier.

La jeune retraitée de 31 ans, originaire de Blainville, tire sa révérence après 14 saisons passées dans les rangs professionnels.

« Les dernières années ont été éprouvantes avec toutes les blessures, mais j’ai toujours continué de me battre parce que mon sport me passionnait encore », a-t-elle expliqué.

Le 22 juin 2009, Wozniak occupait le 21e rang mondial, un sommet dans sa carrière. Quelques jours auparavant, la Québécoise, alors âgée de 21 ans, atteignait les huitièmes de finales à Roland-Garros, son meilleur résultat dans un tournoi du grand chelem. Serena Williams, la 2e tête de série, l’avait battue sèchement en deux manches de 6-1 et 6-2.

Cette année-là, elle aura entre autres accédé aux demi-finales du tournoi anglais d’Eastbourne ainsi qu'à la finale à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Wozniak a remporté un titre de la WTA au cours de sa carrière, soit celui de Stanford, en juillet 2008. Elle devenait la première joueuse de la Belle Province à enlever les honneurs d’un tournoi du circuit.

« Nous nous souviendrons d’Aleksandra comme d’une pionnière pour le tennis canadien féminin », a déclaré le vice-président du développement de l’élite de Tennis Canada, Louis Borfiga.

Ses exploits et sa détermination auront incontestablement inspiré plusieurs Canadiennes et Canadiens. Elle a démontré beaucoup de courage et d’humilité à la fin de sa carrière alors qu’elle a effectué plusieurs retours au jeu après d’importantes blessures.

Louis Borfiga, vice-président du développement de l’élite de Tennis Canada