Bienvenue dans le monde de la lutte underground à Winnipeg

Tout le monde connait ces lutteurs avec des biceps de la taille d'un ballon de football à la télévision qui réalisent des cascades invraisemblables. Or, des ligues de lutte indépendantes pullulent à travers le Canada dans des bars de quartier qui ne paient pas de mine. C'est le cas de la nouvelle ligue manitobaine Winnipeg Pro Wrestling.

Les murs verdâtres du bar Sherbrook Inn sont tapissés de machines à sous. Les principales sources de lumière sont les tubes fluorescents qui illuminent deux tables de billard usées jusqu'à la corde. Mais voilà qu’en plein milieu de la salle se dresse, malgré les plafonds de moins de 3 mètres, un ring.

Salle comble au Sherbook Inn Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La nouvelle ligue de lutte ou « catch » indépendante de la capitale manitobaine, Winnipeg Pro Wrestling, tenait son premier gala le 6 décembre. À l’affiche, on retrouve des noms comme : « PCO » Pierre Carl Ouellet, « All Ego » Ethan Page, « Canadian Hercules » Tyler Colton, « The Zombie Killer » MENTALLO.

L’un des organisateurs, James Korba, est l’animateur d’une émission radio sur la lutte, Loose Ropes Wrestling, aux ondes de UMFM, le poste de la radio communautaire de l’Université du Manitoba. Il témoigne d’un amour invétéré pour ce sport plus ballet que boxe.

La lutte reste très populaire à travers le monde. En 2018, la plus grande ligue américaine, la WWE, bat des records de revenus. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

« C’est une partie de mon cœur, c’est une partie de ma vie! », lance le promoteur de Winnipeg Pro Wrestling. Lui et cinq amis suivent depuis longtemps la lutte à la télévision, ils souhaitaient offrir aux habitants des quartiers centraux de Winnipeg l’occasion de voir de la lutte en personne.

Les lutteurs assurent que leur douleur est souvent tout à fait réelle. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

« Avec une salle comme ça, tellement petite, tu te sens comme tu fais partie de l’action », indique M. Korba. Il qualifie le monde de la lutte indépendante « d’extraordinaire sous-culture », et offre une analogie pour les non-initiés : la scène de la musique indépendante.

« C’est comme des groupes de musique, ces types se baladent à travers le pays pendant des jours et des jours, juste pour montrer leur travail, leur art », dit-il.

« Grand-mère » tend sa canne à son favori, qui l'utilisa ensuite pour asséner un coup sur la nuque de son adversaire. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La salle est rapidement arrivée au maximum de sa capacité, remplie tant de punks en cuir que d’hommes en vestes. Les plus de 200 spectateurs hurlaient injures et encouragements à tue-tête pendant les matchs. La foule en délire a vigoureusement incité un héros local à « tuer » son opposant, chose qu’il n’a pas faite, et pour laquelle son opposant l’a chaudement remercié.

Le champion local, dont on voit que les bottes, laisse son opposant tenter d'amadouer le public hostile. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Mathew Perlman était l’un des chargés de sécurité lors des matchs, mais lui aussi est avant tout un amoureux de la lutte. « J’ai 38 ans, je dirai que ça fait 35 ans [que je suis amateur de lutte] », affirme-t-il.

Le monde icitte ils travaillent fort, ils font ça parce qu’ils l’adorent, ils ne sont pas payés beaucoup, mais ils s’en foutent. Mathew Perlman

Il s’intéresse à la lutte indépendante depuis une quinzaine d’années, mais avec ce premier gala, il a redécouvert une figure de son enfance. « J’habitais à Montréal, mon père, mon grand-père, ils m'emmenaient au Forum de Montréal pour voir la WWF [La World Wrestling Federation est l’ancêtre de la WWE, NDLR] », dit M. Perlman.

Les plafonds sont tellement bas que debout sur les cordes, la tête de ce lutteur touche le plafond. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Il a été ébahi de voir sur l’affiche l’image de Pierre Carl Ouellet, PCO. Dans sa jeunesse, ce lutteur évoluait dans la WWF et ensuite la WWE, aux côtés des figures comme Hulk Hogan, sous d’autres pseudonymes.

S'il n'y avait qu'une seule femme qui luttait lors du premier match de Winnipeg Pro Wrestling, il y avait presque autant de femmes que d'hommes dans la foule. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

PCO, 50 ans, affirme être en train de vivre sa meilleure année. Il est ressuscité sur la scène indépendante : en six mois, il a fait 100 combats, si bien qu’une côte cassée dans son abdomen voilà bien des mois, n’a pas pu se ressouder.

« C’est mon année la plus prolifique, c’est ma meilleure année pour la reconnaissance, d’avoir évolué partout aux États-Unis [...] toujours placé en tête d’affiche en tant que main event », dit-il.

PCO reçoit un coup de plateau sur la tête. Son personnage est une espèce de dérivé du monstre de Frankenstein, qui subit des violences invraisemblables, et s'en sort toujours. Il affirme avoir enfin mis le doigt sur un personnage gagnant. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

« Je capotais qu’il était de retour, puis bien plus en forme qu’avant… ridicule », s’exclame Mathew Perlman.

Pour PCO, c’est la scène indépendante qui fait le succès de la lutte. « Si on prend le milieu underground, le milieu de la lutte indépendante, ces personnes-là, c’est vraiment des fans de lutte, qui connaissent ce qui se passe dans les grandes ligues, mais en même temps, regardent les talents qui sont en train d’émerger », fait valoir le lutteur.

Tout prend forme dans le underground pis éventuellement ça bouille, ça bouille, ça bouille puis ça monte au-dessus. PCO

PCO, ressuscité; il n’y a pas de gagnants ou de perdants, mais simplement des personnages. Un match réussi pour un lutteur est une performance convaincante de son personnage. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ainsi, le lutteur québécois entame une nouvelle étape de sa carrière. Il a signé un contrat exclusif avec la seconde ligue de lutte la plus importante aux États-Unis, Ring Of Honor. Son match dans un bar de West Broadway à Winnipeg était son dernier match indépendant.

Quant à Winnipeg Pro Wrestling, ses organisateurs célèbrent le succès de leur événement et organisent déjà un deuxième match, le 28 février dans cette même salle du Sherbrook Inn.