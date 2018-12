Carey Price affrontera les Bruins, Jordie Benn rayé de la formation du Canadien

Price aura l'occasion de décrocher la 300e victoire de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il sera confronté à son ancien coéquipier Jaroslav Halak, qui retrouvera la cage bostonienne après une pause d'un match.

Si le match de samedi dernier contre les Sénateurs a été rempli d'émotions, les joueurs s'attendent à autant d'intensité face aux Bruins.



« On joue un style rapide et intense. Donc, quand il y a de l'énergie et de l'émotion, je trouve que ça nous donne de la confiance. Ça nous donne plus d'énergie », dit Matthew Peca.

L'entraîneur-chef Claude Julien a procédé à un seul changement dans sa formation en comparaison avec la dernière rencontre.

Il s'agira d'un premier passage sur la passerelle de presse pour Benn cette saison. Charles Hudon et Nicolas Deslauriers seront encore une fois laissés de côté.



La formation pour le match de lundi soir :

Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Domi - Shaw

Byron - Kotkaniemi - Lehkonen

Agostino - Chaput - Peca

Kulak - Weber

Reilly - Petry

Schlemko - Juulsen

Price

Niemi

Exclus : Hudon, Deslauriers et Benn