Julie Payette devient la patronne du programme À nous le podium

Le programme À nous le podium obtient le patronage vice-royal, un mérite accordé aux associations et organismes pour leur contribution sociale.

La gouverneure générale Julie Payette devient donc la patronne du programme.

Avec l'aide de ce partenariat entre le gouvernement, les comités olympique et paralympique canadiens et les organismes nationaux du sport, la délégation canadienne a obtenu 57 podiums aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018. Il s'agit d'un record.

« Le programme À nous le podium est honoré de recevoir ce mérite, et nous ne le prenons pas à la légère », dit Anne Merklinger, chef de la direction du programme.

Les organismes soutenus par un patronage pour la durée du mandat de la gouverneure générale du Canada sont choisis en fonction de leurs objectifs et de leurs résultats annuels.

« Nos progrès au cours des 13 dernières années montrent clairement que notre projet ambitieux fonctionne », affirme Merklinger.

À nous le podium dit vouloir inculquer « une nouvelle culture de la victoire empreinte d’équité et de respect à tous les Canadiens ».

Le programme a initialement été créé en 2005 dans le but d’aider les athlètes canadiens à obtenir les meilleurs résultats possible aux Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver en 2010.