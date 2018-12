Lance Stroll présentera sa nouvelle équipe à Toronto le 13 février

L'équipe britannique l'a confirmé lundi.

Les pilotes Lance Stroll et Sergio Pérez seront là pour présenter la monoplace, dont on ne connaît pas encore le nom de code.

Lance Stroll Photo : Twitter / RPF1

Ce qui donne de la valeur à cet événement, c'est qu'une équipe de F1 fera son lancement pour la première fois au Canada.

De plus, il est possible que l'équipe change de nom, encore, et de couleurs.

Racing Point est le nom de la société britannique représentant le consortium créé et dirigé par l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll.

« Nous changerons de nom si nous en trouvons un meilleur, avait précisé le directeur général de l'équipe Otmar Szafnauer sur le site officiel de la F1, le 13 décembre.

« Il faut que la commission F1 de la FIA donne son feu vert (à la mi janvier). On pourrait le garder, mais je souhaite qu'on trouve un nom plus intéressant », a-t-il précisé.

Le commanditire principal de l'équipe, l'entreprise autrichienne de traitement de l'eau BWT (Best water technology) exige que le rose soit la couleur dominante des équipements de ses partenaires.

Si les couleurs de l'équipe F1 changent, c'est que Lawrence Stroll aura trouvé un nouveau commanditaire principal.

Racing Point est la deuxième équipe à faire connaître la date de son lancement. Ferrari présentera sa nouvelle voiture le 15 février.