Retour prévu de Lindsey Vonn en janvier

« C'est ce qu'on espère. C'est le plan », a lancé Paul Kristofic, responsable de l'équipe américaine.

La skieuse de 34 ans s'est blessée au genou à l'entraînement aux États-Unis en novembre, et elle n'a pas encore pu concourir cette saison.

Cette saison 2018-2019 devait être sa dernière, mais elle a finalement annoncé qu'elle prolongerait sa carrière jusqu'à l'étape de Lake Louise (Canada), sa favorite, alors qu'elle est proche du record absolu de victoires en Coupe du monde (82 contre 86 pour le Suédois Ingemar Stenmark).

En l'absence de Vonn, c'est l'Autrichienne Nicole Schmidhofer qui endossera le rôle de favorite des épreuves de vitesse de la Coupe du monde de Val Gardena, dans les Dolomites, mardi et mercredi.

Elle est l'athlète en forme en descente avec deux victoires en deux courses.

C'est la première fois que les femmes affrontent dans une épreuve de Coupe du monde la piste Saslong, qui jusqu'a maintenant n'avait accueilli que les hommes.

Mikaela Shiffrin à Killington Photo : Reuters / USA Today Sports

L'Américaine Mikaela Shiffrin, de plus en plus à l'aise en vitesse, a en effet décidé de se concentrer sur les épreuves techniques de Courchevel vendredi (géant) et samedi (slalom).

Le calendrier est très chargé notamment parce que Val Gardena a récupéré les épreuves de vitesse qui auraient dû se dérouler à Val-d'Isère début décembre, mais qui ont été annulées faute d'un enneigement suffisant.

« Je ne participerai pas moi-même, mon équipe et moi ayant besoin de recharger les batteries après les six dernières semaines très chargées », a indiqué Shiffrin sur son compte Twitter.

L'athlète de 23 ans, déjà victorieuse cinq fois cet hiver, a participé aux épreuves de vitesse à Lake Louise au Canada (2 descentes et 1 super-G) puis à Saint-Moritz en Suisse (1 super-G, 1 slalom parallèle), le tout en moins de 10 jours.

Déjà deux entraînements

En raison du calendrier serré, deux descentes d'entraînement ont eu lieu, lundi, sur la piste Saslong.

Ramona Siebenhofer a inscrit le meilleur temps de la première descente. La Tchèque Ester Ledecka l'a remplacée en haut du classement lors du deuxième entraînement.

Ledecka, spécialiste de la planche à neige, nous avait offert un très grand frisson en gagnant le super-G des Jeux olympiques à la surprise générale. Son air ahuri dans l'aire d'arrivée a fait le bonheur des photographes.

Ester Ledecka après avoir franchi le fil d'arrivée (Photo : Getty Images/Ezra Shaw) Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Il y aura une troisième descente d'entraînement, mardi, deux heures avant la course.

Lors du deuxième entraînement, Valérie Grenier a fait le 28e temps, à 1,87 seconde du temps de référence, Marie-Michèle Gagnon le 35e, à 2,19 secondes. Roni Remme a fini 43e, à 3,33 secondes de Ledecka

Les skieuses négocient un parcours raccourci par rapport à celui des hommes. Plusieurs sections techniques ont été éliminées, notamment les bosses de chameau.

Les 51 skieuses ont franchi la ligne d'arrivée.

Siebenhofer est à la recherche de sa première victoire en Coupe du monde. Elle avait fini 3e à Lake Louise il y a trois ans.