Ester Ledecka la plus rapide en descente d'entraînement à Val Gardena

Ester Ledecka continue de passer d'un univers à l'autre au plus haut niveau. De la planche à neige au ski alpin. Elle participe cette semaine à la descente de Val Gardena, prévue mardi après trois entraînements en 24 heures.

La Tchèque a terminé en haut du classement du deuxième entraînement de la descente lundi. Elle a négocié le parcours en 1 min 24 s 43/100 et a devancé l'Italienne Nicol Delago de 4 dixièmes de seconde.

« Jusqu’à maintenant, ça va. Mais ce n’est qu’un entraînement, rappelle-t-elle, prudente. On cherche toutes les meilleures trajectoires. »

« Il s'agissait de mes premiers virages en ski ce matin, après deux semaines à faire de la planche », a-t-elle précisé.

Ledecka, spécialiste de planche à neige, a remporté samedi dernier le slalom géant en parallèle de Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Le calendrier est très chargé parce que Val Gardena a récupéré les épreuves de vitesse qui auraient dû se dérouler à Val-d'Isère au début de décembre, mais ont été annulées faute d'un enneigement suffisant.

En raison du calendrier serré, deux descentes d'entraînement ont eu lieu lundi sur la piste Saslong. Il y aura une troisième descente d'entraînement mardi deux heures avant la course.

Valérie Grenier a fait le 28e temps, à 1,87 seconde du temps de référence. Marie-Michèle Gagnon s'est retrouvées 35e, à 2,19 secondes. Roni Remme a fini 43e, à 3,33 secondes de Ledecka.

Ester Ledecka est clairement dans une classe à part, ce que reconnaît volontiers la télévision britannique BBC, qui l'a inscrite sur la courte liste des quatre finalistes pour le titre d'athlète de l'année 2018, tous sports confondus.

La skieuse tchèque nous avait offert un très grand frisson en Corée du Sud en gagnant le super-G des Jeux olympiques à la surprise générale. Son air ahuri dans l'aire d'arrivée avait fait le bonheur des photographes.

Elle avait aussi gagné l'or sur sa planche, en slalom géant en parallèle, devenant la première skieuse à remporter deux titres olympiques dans la même édition des Jeux dans deux sports.

Ester Ledecka après avoir franchi le fil d'arrivée (Photo : Getty Images/Ezra Shaw) Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada

C'est la première fois que les femmes affrontent dans une épreuve de Coupe du monde la piste de Val Gardena, qui jusqu'à maintenant n'avait accueilli que les hommes.

Les skieuses négocient un parcours raccourci par rapport à celui des hommes. Plusieurs sections techniques ont été éliminées, notamment les bosses de chameau.

Shiffrin à Courchevel

L'Américaine Mikaela Shiffrin, de plus en plus à l'aise en vitesse, a décidé de se concentrer sur les épreuves techniques de Courchevel vendredi (géant) et samedi (slalom).

« Je ne participerai pas moi-même, mon équipe et moi ayant besoin de recharger les batteries après les six dernières semaines très chargées », a indiqué Shiffrin sur son compte Twitter.

L'athlète de 23 ans, déjà victorieuse cinq fois cet hiver, a participé aux épreuves de vitesse à Lake Louise au Canada (2 descentes et 1 super-G), puis à Saint-Moritz en Suisse (1 super-G, 1 slalom parallèle), le tout en moins de 10 jours.