Les Blackhawks battus par les Sharks, Crawford victime d’une commotion cérébrale

Logan Couture a inscrit son 11e filet et les Sharks de San José ont eu raison des Blackhawks 7-3, dimanche, à Chicago.

Couture, Evander Kane, Tomas Hertl, Kevin Labanc et Melker Karlsson ont tous fourni un but et une passe.

Barclay Goodrow et Marcus Sorensen ont aussi marqué pour les Sharks, qui ont remporté leurs quatre derniers matchs.

Brent Burns a été complice de trois buts.

Crawford tombe au combat

Corey Crawford a quitté la rencontre avec 1:30 à écouler en première période, après sa tête ait donné contre le poteau droit, pendant une mêlée devant son filet.

Les Blackhawks ont confirmé après le match qu’il avait subi une commotion cérébrale.

Crawford avait également été victime d’une commotion le 23 décembre dernier, devant ensuite rater le reste de cette campagne. Le Québécois était revenu au jeu le 18 octobre.

Crawford avait accordé deux buts en huit tirs, dimanche. Cam Ward a fait 30 arrêts.

Alex DeBrincat, Dylan Strome et Brendan Perlini ont été les buteurs des Hawks, qui ont une fiche de 1-9-1 depuis le 27 novembre.