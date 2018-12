Les Colts mettent un terme à la série victorieuse des Cowboys

Le demi offensif Marlon Mack a volé la vedette à son homologue Ezekiel Elliott. Il a marqué les deux majeurs du match après avoir parcouru six et une verges. Le botteur de précision Adam Vinatieri a pour sa part réussi trois placements et deux convertis d'après touché.

Mack a bouclé la rencontre avec des gains au sol de 139 verges à la suite de 27 portées. Il a également capté 1 ballon pour 10 verges.

Elliott a quant à lui réalisé 18 courses pour une récolte de 87 verges et signé 7 réceptions pour 41 verges supplémentaires.

L'unité défensive des Colts a limité le quart-arrière Dak Prescott à 206 verges. Il a atteint la cible 24 fois en 39 tentatives (61,5 %) et a été victime d'une interception.

Le pivot Andrew Luck a franchi 197 verges par la voie aérienne à l'aide de 16 relais complétés en 27 passes (59,3 %).

Avant de baisser pavillon à Indianapolis, les Cowboys ont battu dans l'ordre les Eagles à Philadelphie (6-7), les Falcons à Atlanta (5-9), les Redskins de Washington (7-7), les Saints de La Nouvelle-Orléans (11-2) et à nouveau Eagles.

D'ailleurs, les gains enregistrés en Pennsylvanie et en Géorgie sont les seuls des hommes de Jason Garrett loin de Dallas. Ils affichent un rendement de 2-5 cette saison à l'étranger.

Les Cowboys trônent toujours au sommet de la Division est de la Nationale malgré ce premier revers depuis le 5 novembre.

Les Colts, eux, accusent un retard de deux triomphes sur les Texans de Houston (10-4), meneurs de la Division sud de l'Américaine et victorieux samedi à New York contre les Jets (4-10).

Les protégés de Frank Reich sont toutefois à égalité avec les Ravens de Baltimore (8-6), détenteurs du deuxième billet éliminatoire pour les équipes repêchées.

