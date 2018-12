Joël Archambault et Hugo Barrette éliminés en 16es de finale au sprint à Londres

Barrette, 14e des qualifications, est passé à un cheveu de battre le Français Melvin Landerneau. Ce dernier s’est imposé par à peine 0,004 s. Landerneau a été éliminé au tour suivant par le futur médaillé d’argent, l’Australien Matthew Glaetzer.

Archambault, pour sa part, avait pris le 27e rang des qualifications. Il s’est incliné par 0,604 s devant le Surinamais Jair Tjon En Fa. Lui aussi a perdu contre Glaetzer, mais en quarts de finale.

Pour la première fois, Archambault a franchi les qualifications en Coupe du monde.

« Je me suis fait surprendre et tactiquement, a reconnu Archambault. Je ne suis pas satisfait et il y a du travail à faire, mais, au moins, ma performance en qualification m’a permis de me classer dans les coureurs qualifiés. »

J’ai réussi à améliorer mon temps de qualification à chacun des événements et je me sentais plus en contrôle. Joël Archambault

Le Néerlandais Harrie Lavreysen a remporté l’épreuve. Il a défait Glaetzer en deux manches dans la finale deux de trois.

Archambault ne participera pas à la prochaine étape de la Coupe du monde, la cinquième de six cette saison, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande, du 18 au 20 janvier.

« Je viens de réaliser un mois de course en Europe. Je vais retourner me reposer à la maison et ensuite faire un gros bloc d’entraînement afin de me préparer en vue des Mondiaux qui auront lieu à la fin février, a expliqué Archambault. Ma sélection n’est pas encore confirmée, mais je veux profiter de ce moment pour retourner m’entraîner fort. »

Au keirin, la seule Canadienne en lice, Amelia Walsh, n’a pas accédé au deuxième tour. L’Australienne Stephanie Morton a remporté la compétition.

L’unique participant canadien de l’omnium, Aidan Caves, a pris le 8e rang au bout des quatre courses de l’épreuve qu’a remportée le Britannique Matthew Walls.

Enfin, le duo canadien d’Allison Beveridge, médaillée de bronze à l'omnium, et Stephanie Roorda a terminé au 10e rang du madison. Les Britanniques Katie Archibald et Laura Kenny se sont imposées.