Marc Gisin évite le pire après sa violente chute à Val Gardena

Gisin est incommodé par des fractures mineures à la colonne vertébrale, selon un communiqué officiel émis dimanche qui rapporte également que l'athlète s'est cassé plusieurs côtes du flanc droit, a subi une rupture du bassin et que son poumon a été touché.

Il demeurera hospitalisé à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Canton de Lucerne, en Suisse.

Le skieur alpin de 30 ans a perdu le contrôle avant un saut à mi-chemin de la descente.

Gisin s'est envolé et a atterri sur le dos et le côté, au milieu des « bosses du chameau », soit l'une des portions parmi les plus difficiles de la piste Saslong. Sa tête a violemment heurté la neige en retombant après qu'il eut été de nouveau propulsé dans les airs.

Marc Gisin a été héliporté à la suite d'une violente chute lors de la descente de Val Gardena. Photo : La Presse canadienne / Marco Trovati

Gisin a terminé sa course, inerte, sur le parcours, avant que les médecins et les thérapeutes viennent lui porter secours.

Un hélicoptère a récupéré Gisin, qui a reçu des traitements en piste pendant plus d'une demi-heure avant de décoller rapidement vers un hôpital de Bolzano. Il a été héliporté vers Lucerne en soirée.

Gisin avait déjà subi une commotion cérébrale après une chute à Kitzbühel, en Autriche, en 2015.

Il est le frère de Dominique Gisin, médaillée d'or olympique en descente aux Jeux de Sotchi, et de Michelle Gisin, championne du combiné alpin des Jeux de Pyeongchang.