Le Canadien garde le meilleur pour la fin contre les Sénateurs

Matthew Peca, Jesperi Kotkaniemi, Shea Weber, Paul Byron et Jonathan Drouin ont marqué les buts du Tricolore. Ceux des Sénateurs sont venus des bâtons de Colin White et Mikkel Boedker.

L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a récolté sa 600e victoire dans la LNH.

Du coup, le Canadien a remporté les trois matchs entre les deux formations au cours des 11 derniers soirs par des pointages tout à fait identiques.

Il s'est aussi emparé du 7e rang du classement général de l'Association de l’Est, un point devant les Bruins de Boston qui étaient inactifs samedi soir.

Les Bruins ont cependant un match en banque, qu'ils reprendront dès dimanche contre les Sabres de Buffalo avant de rendre visite au Tricolore lundi soir, dans le dernier match de l'année 2018 à Montréal.

L'explosion du Tricolore a commencé dès la troisième minute du troisième vingt quand Jesperi Kotkaniemi a inscrit son quatrième filet de la saison.

Puis, au milieu de la période, neuf secondes après la fin d'une punition mineure à Drake Batherson, Shea Weber a marqué son quatrième lui aussi avant que Paul Byron, avec son septième quelque trois minutes plus tard, ne donne un coussin de deux buts à son équipe.

Peca (3e) et Drouin (11e), dans un filet désert, ont marqué les autres buts du Canadien, qui a décoché 47 tirs contre le gardien réserviste Mike McKenna.

Les hommes de Guy Boucher ont été limités à 18 tirs vers Carey Price, dont 8 pendant la première période.

Face à une formation privée de quatre joueurs importants, dont les attaquants Matt Duchene et Jean-Gabriel Pageau, qui avait laissé Craig Anderson sur le banc parce qu'il avait joué la veille à Détroit, le Canadien a largement dominé les 40 premières minutes de jeu.

Toutefois, le Canadien s'est retrouvé face à un recul de 1-2 lorsque s'est amorcée la troisième période, même s'il menait 28-11 au chapitre des tirs au but. Encore une fois, l'inefficacité des hommes de Claude Julien à profiter de ses occasions avec l'avantage numérique a fait mal.

La formation montréalaise a créé l'égalité lorsque Kotkaniemi a battu McKenna d'un superbe tir des poignets d'une trentaine de pieds. La rondelle est d'abord passée entre les jambes de Bobby Ryan, qui s'était alors improvisé défenseur, a frappé le poteau puis le dos du gardien des Sénateurs et a glissé tout doucement derrière la ligne rouge.

Puis, à peine une minute plus tard, l'intensité a décuplé sur la patinoire et dans les gradins à la suite d'une décision controversée des arbitres. Le Canadien jouait à 4 contre 5 lorsque Phillip Danault a trouvé le fond du filet, mais le but a été refusé parce que les officiels ont jugé que Artturi Lehkonen a eu une réaction exagérée après qu'il eut été accroché par Thomas Chabot.

La décision a provoqué la colère de Claude Julien et de copieuses huées parmi les spectateurs, mais elle a semblé donner des ailes aux joueurs du Canadien qui ont complètement embouteillé les Sénateurs le reste du match.