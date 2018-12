Lauriane Genest franchit un palier à la Coupe du monde de Londres

Genest, qui participait à son troisième sprint en Coupe du monde, a vaincu la Belge Nicky Degrendele par 0,859 s en 16es de finale avant de s’incliner par à peine 0,118 s contre la Chinoise Zhong Tianshi.

« C’était plus à cause d’une erreur tactique qu’un manque d’énergie, a souligné Genest. Nous étions toutes les deux de même force avec moins de 5 centièmes de différence dans les qualifications. Elle est championne du monde et a plus d’un truc dans son sac. »

C’est le meilleur résultat de la jeune carrière de Genest au sprint. Elle avait pris le 17e rang à Milton, en octobre, ainsi qu’à Berlin, en novembre.

« C’est quand même génial d’avoir fait un duel contre elle, a reconnu Genest. Je retiens de Zhong de ne jamais te laisser intimider et que la clé est de contrôler la course. »

L'autre Canadienne en lice, Amelia Walsh, a subi l'élimination en 16es de finale contre la Colombienne Martha Bayona Pineda, qui l'a battue de 0,150 s.

L’Australienne Stephanie Morton a remporté la compétition. C’était sa deuxième victoire de suite au sprint en Coupe du monde.

Les deux dernières manches de la saison auront lieu à Cambridge, en Nouvelle-Zélande, du 18 au 20 janvier, puis à Hong Kong, du 25 au 27 janvier.

Au keirin, le Canadien Hugo Barrette s’est classé 12e après avoir pris le 6e rang de la finale B. Son compatriote Joël Archambault n’a pas franchi le repêchage après le 1er tour. Ils participeront tous deux au sprint individuel, dimanche.