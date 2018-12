Nicholas Santos bat Chad Le Clos au 50 m papillon en Chine

Le Brésilien de 38 ans détient le record du monde de la spécialité (21 s 75/100).

Il a cette fois parcouru la distance en 21,81 s, ce qui lui a permis de devancer de 16 centièmes de seconde le Sud-Africain Le Clos, tenant du titre.

Son temps lui permet de battre le record des championnats du monde (en petit bassin).

Le nageur brésilien avait déjà été couronné dans cette épreuve en 2012.

« Maintenant, je suis double champion du monde, et pour moi, c'est fantastique », a réagi Santos, qui a également remporté la médaille de bronze avec le relais brésilien du 4 x 50 m quatre nages, remporté plus tôt samedi par la Russie.

Dylan Carter, qui représente Trinité-et-Tobago, a terminé sur le podium, au troisième rang (22,38 s).

Le Franco-Ontarien Alexandre Perreault, d'Ottawa, a fini 37e, avec un temps de 23,80 s, éliminé en phase qualificative.

Chez les dames, la Hongroise Katinka Hosszu a continué sa récolte avec une quatrième médaille d'or de la semaine dans le bassin de 25 mètres chinois.

Après le 100 m, le 400 m quatre nages et le 200 m papillon, la Dame de fer a survolé le 200 m quatre nages en 2:03,25, et a devancé d'une seconde et 37 centièmes l'Américaine Melanie Margalis.

La Québécoise Aela Janvier, de Pointe-Claire, a fini 21e (2:13,80).

Les États-Unis dominent ces championnats du monde (en petit bassin) de Hangzhou avec 27 médailles, dont 11 en or, devant les Russes (11 dont 5 en or).