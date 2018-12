Da Costa, premier vainqueur de la saison de formule E

Da Costa s'élançait de la pole position. Il a négocié les 33 tours du circuit en 46 min 29 s 377/1000.

Pour cette cinquième saison, le championnat avait plusieurs nouveautés: les voitures de deuxième génération, des batteries de plus longue autonomie qui permettent aux pilotes de faire toute la course sans arrêt, et le mode attaque, un surplus de puissance à la disposition des pilotes, mais obligatoire.

Les pilotes pouvaient le pré-activer cinq fois et l'utiliser deux fois pendant quatre minutes.

Le champion en titre Jean-Éric Vergne (Techeetah) a été le plus rapide, et était en tête de la course, mais a été pénalisé. Il a fini a franchi la ligne d'arrivée à moins d'une demi-seconde du vainqueur.

Le Belge Jérôme d'Ambrosio (Mahindra) a fini troisième.

António Félix da Costa remporte sa première victoire en Formule E depuis l'E-Prix de Buenos Aires en janvier 2015.