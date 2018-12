Da Costa, premier vainqueur de la saison de formule E

Da Costa s'élançait de la pole position. Il a négocié les 33 tours du circuit en 46 min 29 s 377/1000.

Pour cette cinquième saison, le championnat avait plusieurs nouveautés: les voitures de deuxième génération (Gen-2), des batteries de plus longue autonomie (de marque McLaren) qui permettent aux pilotes de faire toute la course sans arrêt, et le mode attaque, un surplus de puissance à la disposition des pilotes.

Les pilotes peuvent le préactiver cinq fois et l'utiliser deux fois pendant quatre minutes durant la course. Ils doivent obligatoirement s'en servir.

Le champion en titre Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) a été le plus rapide, et était en tête de la course, mais a été pénalisé. Il a fini a franchi la ligne d'arrivée à moins d'une demi-seconde du vainqueur.

Le Belge Jérôme d'Ambrosio (Mahindra) a fini troisième.

António Félix da Costa remporte sa première victoire en Formule E dans l'uniforme de l'équipe BMW i Andretti, et depuis l'E-Prix de Buenos Aires en janvier 2015.

Grâce aux 25 points de la victoire et aux trois points de la pole position, il prend la tête d'un championnat, et compte déjà 10 points d'avance sur Vergne.

C'est toutefois l'équipe franco-chinoise DS Techeetah, dont Vergne est le pilote numéro un, qui prend les devants de justesse grâce à sa belle prestation d'ensemble, qui lui a valu 29 points.

Cette victoire de l'équipe BMW i Andretti fera plasir au Québécois Bruno Spengler, qui a travaillé à la mise au point de la voiture Gen-2 de l'équipe.