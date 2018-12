Affaibli par un virus, Kingsbury remporte (quand même) la 51e victoire de sa carrière

Kingsbury aime visiblement cette piste. En cinq participations, cinq victoires.

« C’est vraiment incroyable. Je skie vraiment bien sur cette piste et mes adversaires me poussent à me surpasser tous les jours, il y a une belle compétition », a réagi Kingsbury, qui a gagné l’épreuve avec 90,31 points.

Et samedi, le skieur du Québec n'avait pas tous ses moyens.

« J’ai eu juste assez d’énergie pour passer au travers de la journée », a dit le champion olympique en titre, affaibli par un dérèglement intestinal.

Premier des qualifications, Kingsbury n’a pas connu la descente parfaite en finale.

« J’ai fait quelques erreurs, mais j’ai appris de celles-ci, et j’ai pu rassembler toute l’énergie qui me restait pour faire ma meilleure descente en super finale », a-t-il précisé.

La médaille d’argent est revenue au Japonais Ikuma Horishima (87,68) et le bronze au Kazakh

Kingsbury, âgé de 26 ans, participera à l’épreuve de bosses en parallèle, dimanche.

« Mon travail n’est pas terminé en Chine. Je vais discuter ce soir avec mon entraîneur en vue des premiers duels de la saison », a-t-il expliqué.

Brenden Kelly, de Colombie-Britannique, a participé à la finale et a terminé au 10e rang du classement général.

Résultatas des autres Canadiens: Gabriel Dufresne (18e), Laurent Dumais (20e), Kerrian Chunland (25e) et Simon Lemieux (43e).

Chloé Dufour-Lapointe dans le top 5

La Montréalaise Chloé Dufour-Lapointe a obtenu 72,79 points, un score bon pour la cinquième de la super finale. C'est l’Américaine Jaelin Kauf qui l'a emporté (83,08 points).

Elle a devancé l’Australienne Jakara Anthony (82,42) et la Française Perrine Laffont (81,23).

La soeur de Chloé, Justine, n’a pas fini sa descente.

Sophiane Gagnon, de Colombie-Britannique, a fini 18e, stoppée dans les qualifications.