Équipe Canada junior retranche six autres joueurs

Les défenseurs québécois Pierre-Olivier Joseph et Nicolas Beaudin figurent parmi les six joueurs qui ont été retranchés par Équipe Canada junior, vendredi soir, à Colwood, en Colombie-Britannique.

Le gardien de but Matthew Villalta, le défenseur Jacob Bernard-Docker et les attaquants Liam Foudy et Isaac Ratcliffe faisaient également partie du lot de joueurs qui ont dû quitter le camp d'entraînement, à la suite d'un revers de 5-1 face à la sélection universitaire lors du troisième match préparatoire de l'équipe canadienne.

Peu de temps après avoir annoncé les suppressions d'effectifs, le directeur général de l'équipe nationale, Shawn Bullock, a confirmé qu'Alex Formenton, l'un des deux seuls vétérans qui faisaient partie de la formation championne en titre, ne pourra participer au championnat en raison d'une blessure à la jambe droite qu'il a subie lors d'un match préparatoire mercredi.

Trente-quatre joueurs ont été invités à participer au camp de l'Équipe Canada junior et le personnel d'entraîneurs et les dirigeants de Hockey Canada devront prendre d'importantes décisions d'ici samedi, date à laquelle la formation finale de 22 joueurs devra être complétée.

Les défenseurs Cam Crotty et Calen Addison et les attaquants Raphaël Lavoie et Ty Dellandrea avaient déjà été retranchés jeudi soir.

Michael DiPietro et Ian Scott seront les deux gardiens qui se partageront la tâche lors du tournoi hivernal qui sera disputé à Vancouver.