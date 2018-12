Ovechkin réalise un deuxième tour du chapeau d'affilée

Alex Ovechkin a réussi un deuxième tour du chapeau de suite, Jakub Vrana a inscrit le but décisif en tirs de barrage et les Capitals de Washington ont eu raison des Hurricanes de la Caroline 6-5, vendredi soir, à Raleigh.

Les trois buts d'Ovechkin lui donnent un total de 28 cette saison, un sommet dans la LNH. Il a touché la cible neuf fois en cinq matchs et il a récolté au moins un point dans une 13e rencontre de suite, ce qui égale le sommet de sa carrière.

Tom Wilson et Travis Boyd ont aussi marqué en temps réglementaire pour les champions en titre de la Coupe Stanley. Les Capitals, qui mènent la Division métropolitaine, ont gagné 11 de leurs 13 derniers matchs et ils ont effacé un retard de 4-1 pour prendre l'avance au troisième vingt.

Justin Williams a cependant créé l'égalité alors qu'il restait 6:12 à écouler. Sebastian Aho a amassé deux buts et deux aides, Teuvo Teravainen a obtenu un but et deux assistances tandis que Jordan Martinook a inscrit un but pour les Hurricanes, qui ont perdu un troisième match de suite et six de leurs sept derniers.

Dougie Hamilton, pour les Hurricanes, et Nicklas Backstrom, pour les Capitals, ont enfilé l'aiguille lors du quatrième tour des tirs de barrage. Braden Holtby a stoppé Brock McGinn lors de la sixième vague et Vrana a mis fin au débat en déjouant Scott Darling du côté de la mitaine.

Holtby a conclu l'affrontement avec 22 arrêts alors que Darling a bloqué 24 rondelles à son premier départ pour les Hurricanes depuis le 24 novembre.