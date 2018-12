Morrissey donne le deuxième point aux Jets face aux Oilers

Le défenseur Josh Morrissey a marqué à la 41e seconde de la prolongation et les Jets de Winnipeg ont triomphé 5-4 contre les Oilers d'Edmonton, jeudi soir, au Manitoba.

Morrissey a accepté une passe de Mark Scheifele et il a décoché un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Cam Talbot. Il s'agissait de son quatrième but de la campagne.

Les Jets ont remporté leurs trois dernières rencontres alors que les Oilers ont vu leur série de quatre victoires prendre fin.

Scheifele, Mathieu Perreault, Nikolaj Ehlers et Patrik Laine ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont terminé leur séjour de quatre matchs à domicile avec un dossier de 3-1-0. Dustin Byfuglien, Bryan Little et Blake Wheeler ont tous les trois obtenu deux mentions d'assistance.

Ryan Spooner, Darnell Nurse, Jujhar Khaira et Alex Chiasson, qui a ajouté une aide, ont répliqué pour les Oilers. Connor McDavid a mis la table pour deux réussites des siens et il a atteint le plateau des 300 points dans la LNH.

Connor Hellebuyck a réalisé 22 arrêts devant le filet des Jets. Talbot a bloqué 35 tirs pour les Oilers.