Encarnacion passe aux Mariners

Les Rays ont obtenu le joueur d'avant-champ Yandy Diaz ainsi que le droitier des ligues mineures Cole Slusser des Indians, qui ont aussi fait l'acquisition du premier but Jake Bauers. Les Mariners obtiennent aussi un choix de repêchage.

Tampa Bay enverra cinq millions de dollars à Seattle, tandis que Cleveland recevra six millions $ des Mariners.

Cette transaction est survenue à la conclusion des assises du baseball majeur.

Encarnacion a fourni en moyenne 108 points produits par saison au cours des sept dernières années. Depuis 2012, nul ne compte davantage de circuits ou de points produits, dans les ligues majeures.

En 2018, l'ancien joueur des Blue Jays a frappé 32 circuits et produit 107 points. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,246.

Comme joueur de premier but avec les Phillies l'an dernier, Santana a claqué 24 circuits et a produit 86 points, en plus de soutirer 110 buts sur balles.